En el recién estrenado programa Las Claves del Siglo XXI (TVE), del 29 de enero, se debatió en torno a la siguiente pregunta: ¿los jóvenes de hoy viven peor que sus padres, cuando estos tenían su misma edad? Los datos ofrecidos durante el debate sin duda no son buenos porque España posee la tasa de emancipación (14,9 %) más baja de los últimos veinte años. Esto quiere decir que solo un millón de los siete millones de jóvenes (16-29 años) se ha independizado, según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Me llama poderosamente la atención el titular del Informe Juventud en Riesgo del Consejo de la Juventud de España (junio/julio 2021): “Tras los meses de confinamiento, sólo están ocupadas el 33,5% de las personas de 16 a 29 años, y muchas de ellas abandonan la búsqueda activa de empleo”. Me preocupa que los jóvenes pierdan la confianza en la búsqueda activa de empleo y sus instituciones.

Por una parte, los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el cuarto trimestre de 2021, situaba la tasa de paro en los menores de 25 años en el 30,70%. Por otra parte, en diciembre 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) declaraba que el paro juvenil en España afectaba al 29,2% de personas menores de 25 años. Estos nefastos datos sitúan a nuestro país en los primeros puestos del ranking sobre desempleo juvenil. Estamos por delante de Italia (28%) o de Portugal (22,4%), y muy lejos de Alemania, Islandia o Japón con una tasa de paro inferior al 7%. Solo nos superan Grecia (39,1%) y Costa Rica (35,6%).

¿Cómo es la situación de los jóvenes que están trabajando? Desgraciadamente, tampoco es buena porque más de la mitad (54,7%) posee un contrato temporal y el restante 47,3 %, aunque con contratos fijos, están a tiempo parcial en más de la mitad de los casos. Otro tema candente es el salario que recibe la juventud en España, que ni es digno ni suficiente para poder emanciparse. A este respecto, uno de los jóvenes entrevistados en el programa Las Claves del Siglo XXI declaró: “comprar un piso me suena a un sueño”. No voy a decir que antes era fácil comprar un piso, pero es que ahora con los datos que hemos visto, los jóvenes no pueden ni alquilar un piso a no ser que se junten varios. La emancipación es un sueño para los jóvenes. No me extraña, por tanto, que miles de jóvenes se vayan de nuestro país, por desgracia, porque aquí no tienen futuro.

Junto a la pregunta mencionada al principio de este artículo, se formuló otra muy reveladora: ¿los jóvenes de hoy constituyen una generación estafada? Tezano y Diaz (2017) son de la opinión de que “en países como España las actuales generaciones de jóvenes son las mejor preparadas y formadas en la historia del país”. Están mejor preparados en líneas generales, pero siguen viviendo con sus padres porque, como decía al principio no pueden emanciparse.

Aunque se estén haciendo cosas en favor de los jóvenes desde el gobierno de la nación y las autonomías, sigue siendo insuficiente. Pensar tan siquiera que tenemos una generación estafada me indigna, me pone los pelos de punta, me duele en el alma. Es una cuestión de Estado, como las pensiones y la salud. Dejemos de pensar que nuestros jóvenes están bien porque no es cierto. Es necesario que todos nos movilicemos.

Como decía Adela Cortina (2014): “Nunca puede perderse de vista que las personas no somos individuos aislados que deciden unirse o no, sino que somos desde el nacimiento seres vinculados a otros y sólo desde la vida compartida podemos desarrollarnos en plenitud.”