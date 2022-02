Me había propuesto no escribir sobre Ucrania. El tema es lo suficientemente complejo como para ser precavido y responsable en aquello que se dice y escribe. Este principio se rompió al saber que Unidas Podemos, Bildu, Más País y Compromís han firmado un manifiesto que reclama el respeto de la “soberanía de los pueblos”, incidiendo en una sospechosa equidistancia frente a la posición de Rusia en todo este asunto. Suena paradójico que partidos nacionalistas que se supone que defienden la libertad de los pueblos, no se posicionen de lado del más pequeño. ¿Cómo se puede defender la soberanía de Ucrania frente a la inmensa República de Rusia? ¿Por qué no se defiende a un país que quiere, libremente, acercarse a Europa y a la OTAN desarrollando su joven democracia? ¿Por qué Putin se niega a ello? Además, tienen la desfachatez política de situar a los dos países al mismo nivel, aduciendo el respeto a la soberanía de los pueblos cuando dicho respeto ha sido violado por una de las partes de forma flagrante a partir de la presencia de más de 100.000 efectivos rusos en la frontera ucraniana a la espera de órdenes. A sus señorías les recordaría lo que Karl von Clausewitz sostiene en su libro Sobre la guerra: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios”.

Las guerras no son hechos naturales como un terremoto o una Dana. Detrás hay decisiones humanas. Durante la historia se las ha llamado “casus belli”; las causas que se esgrimen para justificar un conflicto que, a juicio de Guillermo Altares, sólo unos pocos deciden y millones sufren y padecen. ¿Tan difícil es entender que la OTAN defenderá la integridad territorial de un aliado por vía diplomática hasta a agotarla y por vía militar si no hay más remedio? ¿Dirían lo mismo si en lugar de Ucrania fuera España, si peligrara la vida de sus familias y seres queridos? La miopía política de algunos representantes que tenemos es supina porque el origen de todo este conflicto está en el ataque al sistema político que les posibilita su propio ejercicio de político: la democracia. El prorruso Viktor Yanukovic provocó la Revolución del Maidán en noviembre del 2013 con más de 100 muertos para cortar la vinculación del país con la Unión Europea. La presión social hizo que se adelantaran las elecciones y precipitó que Yanukovic abandonara del país. A partir de ahí, el nuevo presidente electo, Petro Poroshenko, apostó claramente desde el principio, con legitimación de las urnas, por una política de acercamiento a la U.E y la OTAN y por un alejamiento con Rusia. A los pocos meses, sin respetar el resultado de las elecciones, los acontecimientos se concentraron en la zona de Donbás para que se independizara de Ucrania. A lo que estamos asistiendo es un ataque contra un país soberano por parte de una potencia militar y energética que quiere dominar y expandir su área de influencia de la forma que sea. A eso, señorías, se le llama tiranía que por definición es toda forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder absoluto, no limitado por unas las leyes, especialmente cunado lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él. El Gobierno ruso está aplicando lo que el almirante alemán Von Hinze decía de los bolcheviques en los años 20: “Hay que aprovecharse políticamente de ellos mientras puedan ofrecer algo. Si caen, podemos observar tranquilamente cómo nace el caos. Les hemos arrebatado cuanto hemos podido, y nuestro afán de vencer exige que continuemos haciéndolo ¿Debemos renunciar a los frutos de cuatro años de lucha y triunfo sólo para liberarnos de la carga de conciencia? Eso es lo que hacemos: no colaboramos con ellos, los explotamos. Así es la política”. Lo que estamos viviendo nos debe servir para entender que hay una lucha contra nuestra forma de vida. Estamos ante la deconsolidación de la democracia por la asunción de regímenes populistas y tiránicos. Ojalá estuviéramos ante un punto de inflexión que nos sirviera para defender lo que nos ha costado tanto conquistar.