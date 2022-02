Mover la bolita

Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, Locke, Rousseau... La lista de pensadores que han teorizado sobre política es interminable. A lo largo de la historia y conforme la ciencia política ha ido tomando forma como disciplina que estudia los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad se han desarrollado teorías de todo tipo para explicar, por ejemplo, cómo se constituye un liderazgo o cómo funcionan los partidos políticos en un escenario competitivo. Grupos de presión, élites, participación, poder, sistema político... son elementos claves en los estudios más sesudos sobre teoría política. Sin embargo, y sin dudar de la utilidad de la ciencia política como herramienta para desentrañar los fenómenos políticos y sociales, a veces (quizás, demasiadas) la práctica política nos muestra su cara más burda y tramposa. Trilerismo en estado puro que escapa de cualquier análisis laborioso. Diríamos que todas estas teorías políticas antes mencionadas sobran para desmenuzar el día a día de lo que pasa en los cenáculos de poder, en las cámaras legislativas. Desechemos la idea de gurús pensantes, moviendo en su cabeza piezas de ajedrez calculando qué hará el contrincante y con la mesa llena de estadísticas, sondeos, agoritmos para predecir qué mensaje dirigir a quién para atraer votos.

No digo que esto no ocurra o que no sirva. El Brexit, el triunfo de Donald Trump son ejemplos de cómo el cálculo está detrás de ciertos movimientos políticos, pero el día a día es mucho más prosaico, menos lírico, me atrevería a decir que, a veces, incluso ramplón. Ejemplos sobran casi a diario, pero algunos son más llamativos que otros, aunque de alguna manera, dentro de todo el ruido político, pasen desapercibidos. La semana pasada sin ir más lejos el Congreso de los Diputados vivió uno de ellos y no me refiero a la votación de la reforma laboral y el error del diputado popular Alberto Casero al apretar el botón. Esta escena encaja mejor en el capítulo de las charlotadas.

Me refiero a otro, ocurrido, unos días antes. La votación trampa de la convalidación del decreto del Gobierno para prolongar el uso de la mascarilla en los espacios públicos. Un acuerdo que salió adelante por la mínima (muchos partidos estaban en contra) porque el Ejecutivo, en un ejercicio de filibusterismo político, vinculó el texto con otros dos que no tenían nada que ver con las mascarillas, pero sí mucho con el bolsillo y la salud de la ciudadanía: la revalorización de las pensiones no contributivas y la contratación de personal sanitario. Una triquiñuela de última hora que cumplió con el objtetivo de sacar adelante la norma, pero que deja en muy mal lugar la política, al situarla en el terreno del enredo, una farsa en la que lo que cuenta es ganar, sin meditar el daño que se hace a la credibilidad del sistema. Y todo, al final, para nada. Ayer, jueves, el Gobierno ha invalidado ese decreto y decidido el fin de las mascarillas en el exterior. Huelga aludir al desconcierto que estos vaivenes generan en una ciudadanía saturada de la pandemia y que, en su gran mayoría (por suerte) se ha mostrado dócil a la hora de acatar las distintas medidas (necesarias) adoptadas para su contención. Luego quizás nos preguntaremos por qué hay tanto voto anti sistema y por qué este parece engordar a la ultraderecha.

Con todo, la reflexión va por otro lado, por esa política de la treta, del truco rápido que escapa a cualquier análisis serio. El ejemplo de las mascarillas y las pensiones no es insólito ni propio de esta época. El PP, por ejemplo, en los tiempos de vino y rosas de mayorías absolutas en la Generalitat con Eduardo Zaplana, esperaba al día lectivo, en medio de un puente festivo, para publicar de una tacada decenas de modificaciones presupuestarias. A ver si así escapaba el escrutinio porque nadie miraría el Diario Oficial de la Generalitat. Y ahora, esta práctiva de mover la bolita continúa en parlamentos regionales o ayuntamientos, con leyes con letra pequeña, o mociones sólo ideadas para dejar mal al contrario y pillarle en un renuncio. La lista es larga y además las triquiñuelas van transformándose, como la energía, pero es más de lo mismo, política de regate corto. No analicen ni busquen estrategia, no la hay.