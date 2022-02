Desde marzo del año 2020 hay un antes y un después para la educación, la tecnología como mera herramienta de apoyo en la educación paso a ser crucial para el desarrollo formativo en el confinamiento. La tecnología se ha integrado en nuestro día a día, pero sobre todo en la educación y en la forma de entender el proceso formativo de nuestros alumnos. Y entre toda esta vorágine aparece un nuevo actor en escena, el Metaverso. Desde la publicación de la nueva marca de Facebook ‘Meta’ presentada por Zuckerberg en 2021, el interés sobre el Metaverso está abarcando a todos los ámbitos. Hace ya tiempo que se está investigando y trabajando en lo que podemos llamar “metaverso” o «multiversos», sin ir más lejos la próxima película del Doctor Strange del Universo Marvel se llamará «Doctor Strange y el multiverso de la locura», ¿Coincidencia?, o más bien marketing directo, pero sea como sea, el fenómeno ya está aquí.

Pero ¿Qué es realmente el Metaverso? En la actualidad hablamos más de diversas tecnologías aplicadas, sobre todo basadas en la Realidad Extendida y en la inteligencia Artificial, que en productos concretos comercializados como tales. Eric Ravenscraft, editor de prestigiosos medios como la revista Wired o The New York Times sugiere una idea que puede familiarizarnos mejor con el concepto. Nos propone cambiar la palabra metaverso por ciberespacio, termino mucho más usado comúnmente en la actualidad, y casi el 90% de lo que podemos experimentar será similar a lo que nos propone el Metaverso. Pero ¿Qué es lo que diferencia estas experiencias de lo que nos introduce en el metaverso? Se trata sobre todo de una evolución de las tecnologías que permite que se integren unas con otras y potenciar la experiencia. Hasta la fecha cada una de estas plataformas era propietaria de los productos que hubiésemos adquirido y no podíamos trasladarlos a otras plataformas. El intento de Facebook en adelante ‘Meta’ es convertir su plataforma en un entorno virtual que permita interactuar en diferentes universos, es más, su foco está puesto en el entorno educativo, puesto que ha creado la iniciativa ‘Meta Immersive Learning’ para mejorar sus contenidos formativos. Y en este punto entra otro de los actores principales para que el metaverso sea una realidad, la tecnología de cadena de bloques de confianza ‘Blockchain’ esta tecnología es la habilitadora de esa transferencia de datos segura que nos permite saber la propiedad de los datos compartidos y la autoría de los mismos, ayudando a esa estandarización de protocolos de comunicación que permita la intercomunicación entre las diversas plataformas que usemos. Si unimos esa realidad extendida con la Inteligencia artificial podremos personalizar los contenidos para cada alumno según sus necesidades.

Desde nuestro Instituto de Investigación IDF de la Universidad Politécnica de Valencia y dentro del grupo CALSI, llevamos años investigando en las posibilidades de la realidad mixta, aumentada y virtual, aplicadas a entornos educativos e industriales y este paso hacia el metaverso es para nosotros un paso más en nuestros trabajos de investigación. Realmente el metaverso tiene toda una base de lo que llevamos años llamando ‘serius games’ o juegos virtuales educativos basados en metodologías para la gamificación, sobre las cuales hemos desarrollado diversos proyectos de investigación para entornos educativos virtuales

Y de eso va la educación, del no ya tan futuro y más presente, de formar en la diversidad y en la igualdad de oportunidades.

Y cómo decía Morfeo en la película Matrix

«¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro».

Bienvenidos al futuro…