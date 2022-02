Donde acabe el Shanghái

Este mundo global no lo pone fácil. Macron va a Moscú a afianzar su imagen de estadista ante unas elecciones cercanas y regresa trasquilado, desacreditado por Putin, que vuelve a hacer temblar a las democracias de Occidente. Unas veces son sus bots (¿se dice así?). Otras son sus estrategias cuerpo a cuerpo. Si ganan los peores en Francia, gana él y su proyecto abyecto. Y lo mismo en Alemania, Italia o España. Cuando llegue el momento. Parece que ya jugó sus cartas en Cataluña. La perestroika se enterró. Su Rusia fuerte (en las apariencias) se construye sobre una Europa occidental inestable porque es mejor si los paisanos no encuentran nada decente al otro lado del muro que, sentimentalmente, sigue en pie. De las cenizas del comunismo ha emergido un capitalismo oligárquico sobre una democracia fallida y pervertida, solo posible a partir de una mayoría social desgastada y desencantada. Consumida.

Los tiempos están cambiando, decía Dylan. Que se lo cuente a Neil Young. En una semana Spotify en varios conflictos. Por las cesiones a un negacionista y porque dará nombre al estadio del Barça (antigua esencia de algo más que un club y un país) a cambio de una millonada. Si se lo digo a mi padre piensa que han llegado los marcianos ya. A algo así debe sonarle Spotify. Él, que todavía escucha la radio en un pequeño transistor que se acerca a la oreja. A veces los cambios pisan el acelerador y se estrellan. Le ha pasado a los bancos. Vuelvo a mi padre, porque uno hace años que no pisa una sucursal, territorio hostil, ahora declarado, antes encubierto. Ha oído que quieren retirar las libretas. Y cómo va a saber él el estado de sus cuentas. La tranquilidad del futuro se guarda en esas cuartillas. Y eso que él no es de los desenganchados y ha aprendido a entenderse (sin fiarse demasiado) con el cajero automático. Dice que otros se lo echan en cara. Una especie de desertor. Cuenta que el otro día oyó que una empleada le dijo a un viejo que ellos aún iban en el Shanghái (día y medio para cruzar la Península) y que los bancos estaban ya la era del avión. Pensé que si la empleada sabe qué era ese tren, pronto estará en el otro lado del mostrador, el de los viejos, perdida en un mundo que no entenderá y no querrán que entienda.

Este mundo global cuesta. La realidad es tan resbaladiza que parece que no existe. Abro las orejas y escucho (sin salir de casa) un país que se cae, entregado a independentistas e hijos de terroristas, donde se adoctrina en las aulas y se juega sucio para mantener el poder. ¿Estamos tan mal? Miro alrededor y encuentro un país que pacta grandes reformas con los representantes sociales de uno y otro lado, que sube el salario mínimo a cifras decentes, que crea empleo, que ha ayudado a contener el golpe en esta crisis (gracias a Europa, sí), en el que la vacunación ha funcionado, donde la cooperación internacional vuelve a existir, un país que ha rebajado la tensión con Cataluña y un territorio (el de aquí, el país dels valencians) que desprivatiza y vuelve a creer en la sanidad pública, en la educación y servicios sociales. ¿Estamos fatal? Tengo clara mi respuesta, pero lo importante es que tengo claro que ese otro país es invisible desde el otro corral (ideológico). Y no es por tendencia atávica al catastrofismo, sino porque la orientación condiciona tanto la mirada que es como si ya no hubiera realidad. Mi verdad, decían antes, pero existía un mínimo acuerdo sobre el mundo que había delante. Ahora tengo mis dudas antes que mi verdad.

Mi voz de la conciencia, que tiene pies y cara y maneja un móvil (signo supremo hoy de identidad), me dice que los gobiernos son siempre triunfalistas y las oposiciones, apocalípticas. El problema, pienso, es cuando se pierde la percepción de lo que hay afuera porque todo es relato. Aún así, dice la voz, la realidad emerge siempre que puede. Esta semana, en forma del informe de Cáritas, que dice que hay más exclusión social ahora que (parece) se acaba la pandemia, que la desigualdad no hay manera de frenarla, que hay más gente con problemas de salud mental, que hay demasiados vulnerables y que la clase media cada vez es menos media y pasa el mes con más apuros. Eso dice. Y solo puede bajar la cabeza. Y remata que si los gobiernos se desorientan y dejan de mirar a ese espejo que devuelve una mirada fea de la realidad, la extrema derecha está esperando para abrazar a esos olvidados y servirse de ellos. En la desesperanza colectiva, en salvarse uno mismo y olvidarse de los demás (de la política), está el pan del totalitarismo. Aquí, en Rusia y donde acabe el Shanghái. Allí me encontrarán.