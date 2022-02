El toc necessari de Mollà

Anit vam presentar al Centre del Carme ‘El tercer toc’, l’últim llibre de Toni Mollà. Un luxe compartir taula amb l’autor, l’editor de Vincle, Manolo Gil i el magistrat Joaquim Bosch per parlar de llibres i sentir-nos lliures. Les pàgines són un àpat il·lustrat amb vi de gran reserva. Els que ens vàrem quedar curts i amb ganes de més després de ‘Tot entra en el pes’ gaudim ara d’una producció literària de primer nivell, on Mollà se solta com mai -producte d’una jubilació forçosa i «sense entusiasme»-, i es desdobla com a Josep Orts en un sublim exercici creatiu. Una tècnica poètica que fa del llibre un passeig intel·lectual, literari, turístic i gastronòmic. Perquè entre l’Horta i l’Empordà està el centre del món, el nostre almenys.

Conec l’escriptor des de mitjans dels vuitanta i gràcies a la seua desbordant cordialitat tinc a casa tota la seua producció bibliogràfica, i pot ser l’autor majoritari a unes prestatgeries molt eclèctiques. Però més que expert en l’obra ‘mollana’, supose que la meua presència ahir era més per manifasser cívic-festiu, quarta assemblea. El primer toc de Mollà va ser com agitador sociolingüista, un ofici de risc en aquella -¿inacabable?- batalla de València, però em va guanyar un dissabte al matí de fa vora quaranta anys on un grup d’universitaris agermanats el convocarem a una mena de ‘coaching’ en aquelles mítiques oficines de Moratin, 15. Allà ens va dir que tot els tinglaos de Climent i cia, eren com els articles de broma de l’aparador de la botiga que hi havia llavors just enfront de la seu d’Acció Cultural. El seu segon toc és ‘La utopia necessària’, la reflexió més gran de la societat civil valenciana feta a les acaballes del segle passat, publicada dos anys després de la mort de Joan Fuster. Per cert, el Fuster de Mollà no sé si és el més autèntic, però és el que més m’interessa, l’intel·lectual modern i laic. La resta, moralistes. I ara l’imprescindible tercer toc. Mollà i un servidor coincidim en moltes coses banals, i discrepem en la més important, el futbol. Però com mai hem estat sectaris i tots dos som liberals de soca-rel ens aguantem bé. Això sí, cada dia feiner volem traure un bitllet a Islàndia, i els cap de setmana a Nova Zelanda. Sols d’anada, i ell ja m’entén.