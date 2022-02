Benvolgut bisbe José Ignacio: Ongi etorri! Sóc un monjo de Montserrat, valencià, nascut a l’Alcúdia. I com a valencià li escric aquestes ratlles. Hui 12 de febrer, vostè inicia (no m’agrada l’expressió, “prendre possessió”), el seu ministeri, que sempre ha de ser un servei, com a nou bisbe d’Oriola-Alacant.

No sé si sap que els cristians valencians, desgraciadament, només podem celebrar la nostra fe en castellà, malgrat que el valencià és la llengua pròpia del País Valencià, com diu l’Estatut d’Autonomia, a diferència dels cristians de Donòstia, que celebren la fe en basc.

La diòcesi d’Oriola-Alacant i les altres diòcesis valencianes germanes, és una terra que va de la mar a la muntanya, amb hòmens i dones de fe profunda i arrelada, i amb una estimació especial per Santa Maria, venerada a Elx amb l’advocació de la Mare de Déu de l‘Assumpció, a Alacant amb la del Remei, a Oriola amb la de Montserrat o a Mutxamel amb la de Loreto.

Aquest bisbat d’Oriola-Alacant té la riquesa d’una llengua pròpia, la llengua d’Ausiàs March, de Jordi de Sant Jordi, de Sor Isabel de Villena i d’Enric Valor. Una llengua que parlen els cristians d’Elx i de Sant Vicent del Raspeig, de Crevillent, Monòver i Tàrbena, de Confrides, Xixona i Agost.

Els capellans i els bisbes sempre ens han explicat que Pentecostès és la festa de la universalitat de la fe, amb la manifestació de la diversitat de llengües i de cultures que, des de el Vaticà II sobretot, l’Església assumeix i defensa. Però curiosament, l’Església valenciana continua excloent el valencià de la litúrgia i de la formació dels seminaristes.

Com a nou bisbe d’Oriola-Alacant (i bascoparlant), vostè hauria de fer seua la llengua de Sant Vicent Ferrer, que predicà en valencià, per afavorir així la seua presència a les parròquies, en la litúrgia, la catequesi, la predicació i a totes les celebracions. Així els cristians d’Alacant, Finestrat, Petrer, la Vila Joiosa, Biar, Polop o Sant Joan d’Alacant, no se sentirien estranys a l’Església, que en utilitzar el valencià estaria anunciant l’Evangeli en la nostra cultura.

El valencià és una llengua que els cristians valencians volem que siga llengua de pregària, de predicació i d’anunci de l’Evangeli. Una llengua que haurien d’estudiar els seminaristes valencians a la Facultat de Teologia i als seminaris, per tal que després pogueren predicar i celebrar en valencià. Com també la web del bisbat d’Oriola-Alacant hauria d’introduir la nostra llengua, ja que està només en castellà.

Per tal que els valencians no ens trobem orfes al si de la nostra Església, s’hauria de publicar el Missal en valencià (preparat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua) i que, dissortadament, com deia el bon bisbe Rafael Sanus, “dorm des de fa anys a algun calaix del bisbat de València”. I això que molts capellans valencians vàrem signar unes cartes demanant la publicació del Missal en valencià. Cal que sàpia, bisbe José Ignacio, que en acabar el Concili, més de 20000 valencians van signar un manifest demanant el valencià a l’Església, cosa que encara estem esperant. I és que la nostra llengua, com escrivia en una carta Vicent Miquel i Diego, sempre ha trobat l’oposició de la jerarquia.

El Plan Diocesano de Evangelización, promogut pel bisbat d’Oriola-Alacant, en l’apartat de les accions a l’àmbit diocesà, en la resolució número 12 demanava “conocer el estilo evangelizador de San Vicente Ferrer”, el nostre sant més insigne. El P. Vicente Botella en la seua ponència en aquest Plan Diocesano, afirmava que “La inculturación es la meta de toda buena evangelización”. Per tant, si la inculturació és la meta d’una bona evangelització, ¿per què l’Església d’Oriola-Alacant no evangelitza en valencià? El P. Botella, molt encertadament, ens recordava en la seua ponència, que Sant Vicent Ferrer “predicava siempre en su lengua materna”, és a dir en valencià. ¿I per què l’Església d’Oriola-Alacant no utilitza (ni en la seua web) la nostra llengua?

Sabent que té per llengua materna el basc, confie que vostè siga sensible (i no com els bisbes que ha tingut la seua nova diòcesi), a l’anhel dels cristians valencians, per poder celebrar la nostra fe en valencià. Espere i desitge que vostè, de la mateixa manera que celebrava l’Eucaristia en eusquera, vaja introduint el valencià a la diòcesi d’Oriola-Alacant i animant els capellans a utilitzar-lo.

El rebuig de la jerarquia al valencià, fa que molts cristians valencians ens trobem orfes a l’Església Valenciana. Per això caldria que vostè, amb els altres bisbes valencians, introduira la nostra llengua a la litúrgia, com el capellà valencià Alexandre Alapont, que a l’Àfrica va traduir al nàmbya la Bíblia i el missal. Així els cristians valencians no ens sentiríem forasters o orfes a la nostra Església.

També li demane que es deixe conformar per la gent i la terra que l’acull. No vinga amb idees preconcebudes. Deixe’s amarar per la cultura del nostre País, que hauria de fer seua de seguida. Treballe per una Església oberta a totes les sensibilitats eclesials i teològiques, lluny d’uniformisme estèril. Valore i done un paper actiu a les dones, massa sovint en un segon pla a l’Església. Siga un bisbe acollidor, sense prejudicis, capaç d’escoltar, més que de parlar, capaç de perdonar sense condemnar i d’acollir sense jutjar.

Siga, com el Bon Pastor, un home ple de tendresa, allunyat de rigorismes, de rigideses, d’intransigències. Siga sol·lícit per l’ovella perduda i no tanque mai la porta del seu cor a ningú. Al contrari, eixint del palau episcopal (quin nom tan lleig per a la residència d’un bisbe), arribe a les perifèries, com a servidor de l’Evangeli, recordant, com ens ha dit el papa Francesc, que l’episcopat no és un honor sinó un servei. I que (com deia el bisbe Jacques Gaillot), “una Església que no serveix, no serveix per a res”. Recorde que Jesús va ser qualificat d’“amic de publicans i pecadors” i no ho va ser ni d’Herodes ni de Pilat. Siga amic i company de camí de la gent més marginada, sense tindre por a ser desqualificat, com ho va ser Jesús.

Siga capaç de denunciar les mentides i la corrupció i l’ordenança municipal de l’Ajuntament d’Alacant (aprovada pel PP, Cs i Vox), que, vergonyosament, expulsa de l’espai comú els més pobres, fins i tot imposant-los multes que van fins als 3000 euros, per demanar almoina al carrer.

Pregue per vostè i pel seu ministeri, ben fecund, en aquesta diòcesi. Ongi etorri! Benvingut!