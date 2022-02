Más cine, por favor

Confieso ser una de las muchas personas que ha preguntado a diestro y siniestro por las entradas para asistir a la gala de los Goya en Les Arts. Tan pocas había disponibles que más de un alto representante de esta nuestra Comunitat apareció desparejado y la inmensa mayoría tuvimos que conformarnos con seguir la ceremonia a través de la televisión, lejos de la alfombra roja, como siempre, esta vez en un entorno conocido de lo más favorecedor. Aunque Sandra Gómez ha sido la mar de elegante pensando en las otras ciudades que también aspiran a ser la sede de la gala, València quedará como una localización difícil de superar.

Calentando la entrega de premios, TVE se ha lucido estos días concediendo muchos minutos al cine en sus telediarios. Carlos del Amor montó una escena con los nominados a mejor actor jugando al mus mientras comentaban la importancia de la suerte en su profesión, el aguante para superar los tiempos en los que no suena el teléfono y sus inseguridades. Aún las tienen, a pesar de las calvas y canas, y los once Goyas que acumulan tres de ellos. Javier Bardem, Eduard Fernández, Javier Gutiérrez y Luis Tosar, en orden alfabético, cuatro hombres y un oficio se echaban unas risas en blanco y negro al son de la canción de la película ‘Dos hombres y un destino’.

No solo hemos visto las caras más conocidas, también otras de empresas de animación, de vestuario, directores noveles, guionistas y equipo técnico. Viven del cine, lo que no es fácil. El actor Carlos Olalla recordaba cómo tuvo que recitar poemas con su madre en el metro para comer. En el lado contrario, Penélope Cruz, tan sonriente como imaginamos que se debe estar cuando puedes ganar un segundo Oscar. Compartió su felicidad con todos nosotros después de estar dos horas llorando junto a su marido tras conocerse la noticia de la nominación de ambos. Son historia del cine, español y del resto del planeta. Y cómo no, aparecen como malos olores los aguafiestas que no se alegran, que no les felicitan, que empiezan a quejarse sin ton ni son de las subvenciones. Esos que llevados al extremo acaban pintando una bandera de España sobre arte rupestre de hace seis mil años en un monte. La penosa imagen de este acto vandálico no ha conseguido empañar una semana tan culturalmente cinematográfica, solo a ellos mismos.