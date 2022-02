Quan sembla que la pandèmia va camí de convertir-se en endèmia, reapareix el fantasma d’un conflicte militar a Europa. Les opinions més catastrofistes el vaticinen, fins i tot, com una possible III Guerra Mundial. La qüestió és no poder eixir del bucle de la por. Milton Friedman estaria molt orgullós dels seus deixebles, que estan sabent rendibilitzar la gestió de la pandèmia i de l’escalada bèl·lica amb l’aplicació modernitzada de la doctrina del xoc.

Friedman fou assessor de Pinochet en un criminal procés de conversió neoliberal a Xile. Després d’una brutal repressió, s’hi imposaren severes polítiques a una població terroritzada. Els serveis d’intel·ligència ianquis dirigiren el cop d’estat contra el govern d’Unitat Popular de Salvador Allende. I els Chicago Boys de Friedman hi van posar en pràctica les seues letals teories: retallar la despesa pública; privatitzar empreses estatals, recursos naturals i serveis socials; anul·lar drets laborals i sindicals; eliminar el control de preus... Unes polítiques que, si fa no fa, s’han anat implantant al món, o per la força o per alienació social.

La incessant actualització del neoliberalisme aprofita qualsevol ocasió, com la pandèmia o la desestabilització militar a Ucraïna per seguir maximitzant beneficis. Totes dues crisis actuen com a bàlsam perfecte per a fer possible canvis en el procés d’acumulació del capitalisme. Cada crisi o conflicte genera caos, desordre i desassossec, i és una excusa per a seguir dominant la ciutadania. La bombolla immobiliària, un desastre natural, la pujada de la prima de risc, una pandèmia o unes hostilitats bèl·liques en són oportunitats immillorables.

Amb la covid s’ha produït un augment geomètric de beneficis dels fons voltor. És el cas de BlackRock, que domina les principals farmacèutiques, bancs i mitjans desinformatius del planeta i de l’estat espanyol –grup PRISA (Cadena SER, el PAÍS) Mediaset i Atresmedia. La contractació de les assegurances privades s’ha disparat. Les patronals aprofiten els ERTOs per no pagar nòmines, impostos o quotes a la S. Social. S’enriqueixen els bancs, les plataformes digitals, les empreses de consum, les indústries armamentístiques...

I per a mantenir la tensió, l’OTAN, manipulada pels EEUU, atia el conflicte entre Ucraïna i Rússia. Una Organització Atlàntica que s’hauria d’haver liquidat en desaparèixer l’URSS i el Pacte de Varsòvia. Pel contrari, va duplicar els seus membres amb la inclusió de la majoria de països fronterers de Rússia. Una demostració de força, brutalment oposada als principis de pau i distensió. Així com també ho és: l’opressió de les nacions sense estat atrapades per països autoritaris que, com en multitud de casos, s’usen per a perpetuar crisis com l’actual.

La focalització sobre Ucraïna beneficia bàsicament els interessos militars i econòmics ianquis, mentre perjudica Europa, que fa de vassalla obedient. Si l’escalada bèl·lica continua, posarà en perill els subministraments de gas, petroli i matèries primeres, amb repercussions nefastes per a la població europea, que haurem de pagar molt més als EEUU per aquestes provisions. Un ambient de guerra que seguirà posant entre l’espasa i la paret una ciutadania excessivament castigada per dos anys de pandèmia i de control social. Ja n’hi ha prou!