Opinar es una forma de crear futuro. Más allá de leer el presente o de revisionar el pasado para entender qué está sucediendo, es un mecanismo constituyente. Pero debe quedar bien claro (y bien separado) de la información. De lo contrario, todos pierden. Menos la mentira y la avaricia capitalista. Ahí van opiniones, que no hechos. Me da la impresión que los conductores (hombres) de coches caros son menos respetuosos en los pasos de cebra. Tengo la sensación de que se consume más cine americano que ruso. La opinión pública cree que EEUU es bueno y Rusia malo. La sinceridad sin empatía es mala educación. Vocacional es sinónimo de esclavitud. Opino que el capitalismo es incompatible con la democracia. Todo parece indicar que los nuevos golpes de Estado empiezan en los medios de comunicación. Afirmo que la Iglesia se ha apropiado patrimonio de los españoles. Las valoraciones personales no son hechos. Tu visión del mundo (aquello que te impacta ante los morros) no supone una mirada a la complejidad de la realidad.

La democratización de la comunicación que ha supuesto la difusión de Internet ha provocado la multiplicación de las voces, con la aparición de opiniones que ya no se limitan a los viejos creadores de realidad, los medios de comunicación clásicos. Con una doble consecuencia: Por un lado, la crisis de los espacios de creación de intelectualidad colectiva tradicionales y por otro la proliferación de mensajes sin el suficiente peso intelectual. En la red digital en la que la amplía mayoría de las informaciones que se propagan son falsas (las plataformas tecnológicas no han querido y sabido controlar la desinformación) las opiniones indocumentadas han acabado por convertirse en un problema social, incluso en un peligro para la salud ciudadana y también para la democracia. Sigamos. Quien piensa que ser es tener es esclavo de su tiempo. Facebook sabe más de ti que tú mismo. Solidaridad es perder lo que amas para que el otro no pierda más. Me parece que el poder judicial está repleto de reaccionarios conservadores. Quien exige obediencia, obedece al sistema. Todo opiniones. Nada de hechos. Subjetividad. Quizá basada en datos pero tamizados con sesgos. Sesgos étnicos, cronológicos, de género, culturales, territoriales. Continuemos. Opino que lo llaman pobreza energética para dividir a la clase obrera. Los besos curan. Tengo la impresión de que la mayoría de los políticos no tiene ni pajolera idea de teoría política. El nacionalismo huele a rancio. El camino por el centro siempre vira a la derecha. La izquierda viraliza las chorradas mentirosas de Vox. Buscar el blanco o negro te lleva a mentir y mentirte. Ser licenciado en Periodismo no te convierte en periodista. El neoliberalismo existe sólo para los pobres. Nacer a una parte o la otra de una línea fronteriza erigida dictatorialmente no te hace mejor o peor persona. Los días vuelan. Las semanas vuelan. Los años vuelan. Cambiar de amo no es libertad. Las fronteras son inhumanas. Sigo teniendo la sensación de que el futuro está en manos de las mujeres y, quizá también (pero sólo quizá) de los hombres con una mirada feminista. Parece sencillo: el periodismo, y más que el periodismo, la ciudadanía, deben saber separar entre opinión y hechos. Más si cabe durante una pandemia en la que unos cuantos cantamañanas se han convertido en peligros públicos. Cualquier tiempo pasado no fue mejor pero el recuerdo selecciona y depura. También el tiempo mitifica. Sigamos. Nadie se arrepiente de trabajar menos. La tontería es hoy mainstream. El Caso Scala resultó un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en la CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión. En Altsasu saben de qué hablo. Vamos acabando. La identidad nacional es una falacia artificial y las fronteras siempre son asesinas. El periodismo, por supuesto, se basa en el trabajo y transmisión de hechos ciertos y verificables pero evidentemente es mucho más y se expande por la interpretación de una realidad de múltiples vertientes y de inalienables retos. El buen periodismo debe de ir ligado irrenunciablemente a la defensa de los derechos humanos y por tanto no existe posibilidad de equidistancia del profesional de la información. Ya sea en la opinión o la información. Bien separado, bien marcado. Pero con objetivo común. La opinión (y la información) debe fructificar en preguntas, más que en respuestas. Pregunta: ¿sabemos diferenciar entre opinión y hechos?