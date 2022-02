Vivir de grandes ilusiones

Hay tres lugares públicos en Valencia donde poder admirar obras de Francisco de Goya. El museo de Bellas Artes, la capilla de San Francisco de Borja de la Catedral y a través de los ojos de Berlanga. Berlanga, siempre con los pies en el suelo, esquivó sistemáticamente nuestras mentiras. Retrató verdades no expresadas a través de las ideas simples, pero cargadas de intención profunda, del guionista Azcona. Ha debido ser la excesiva influencia de los muebles suecos la que ha transformado la importancia de lo «profundamente simple» en algo desfasado para los nuevos adoradores de lo «obviamente simple», de ese «es tan malo que es bueno». Será bueno, pero es viejo. Tertuliano lo expresó así: «Credo quia absurdum. Certum quia impossible est». Cocteau, un hombre demasiado sincero para existir, también afirmaba que la verdad, al estar demasiado desnuda, no excita a los hombres. Una cita más. Talleyrand dijo que la palabra fue dada al hombre para ocultar sus pensamientos. Verdad: el defecto del razonamiento consiste en aumentar desmesuradamente el caso excepcional y suprimir el habitual. Pero si hubiera dicho «para ocultar hasta su pensamiento» su paradoja no pasaría de ser una simple afirmación. En España sólo existen las grandes afirmaciones porque la política maneja todos nuestros movimientos. Esto no es Hollywood. La política domina todos los efectos especiales, maquillaje y vestuario que adornan la aparición del Mago de Oz. Existen miles de frases hechas para disimular nuestras reveladoras verdades de financiación, que mueven el engranaje del audiovisual. Y la financiación, bien lo saben los productores, los actores y los directores, es la mayor contradicción con la que chocan todas y cada una de nuestras empresas. Para bien de unos y mal de todos. Y como la revelación de la verdad escapa a todo control, se mueven todos los recursos para que se pueda sostener una tesis así como la tesis contraria sin conclusión ni continuidad. El año pasado, el nominado como mejor director de corto documental, José Antonio Hergueta, tuvo que ver la gala en su televisor, en Málaga, a un par de calles del evento. Mientras, otros 30 cineastas y actores hacían pasar a los premiados por la alfombra roja. Ha habido para los académicos mejores películas españolas en las que ni su guion, su fotografía, su música ni sus actores lo eran. En otras ocasiones, se nota la influencia de los diferentes gremios profesionales. Hay actrices con un claro perfil feminista que llevarán seductores trajes prestados cuyo dorado valor es superior a lo que gana en un año una actriz con su precariedad laboral. Yo creo que en el ranking de la intelectualidad, la paradoja, espejo de nuestra valencianidad, debe situarse al nivel de la poesía. La poesía es la realidad considerada desde un determinado ángulo visual, pero el contraste solo se puede percibir en un determinado ambiente de libertad, criterio, de ingenio y entre la naturalidad de lo necesario. En vez de decoración profusa, en la Plaça de l´Ajuntament debería figurar escrita esta sucinta frase concienciadora para que pasara bajo el campo de visión de falleros, políticos y viandantes: «Hay algo peor que los olores ordinarios: los perfumes ordinarios». Como la poesía, hacer buen cine o es demasiado fácil o es imposible. Las películas o son buenas o apestan. El equilibrio entre lo que quiere decir el director y lo que quiere ver el espectador es un elegante engranaje que hace nudos ciegos cuando se estira demasiado por uno de los hilos. Picasso dijo: «Un pintor pinta lo que vende, y un artista vende lo que pinta». También un cineasta filma lo que vende, y un artista vende lo que filma. Pero para ser la gran ilusión que uno espera encontrar a cada momento, el cine no puede ser una caricatura de la verdad, sino una esforzada caricatura del retrato convencional de la verdad. La celebración de la gala de Goya en Valencia ha puesto en juego la revelación de hechos aparentemente importantes a través de gestos aparentemente insignificantes. Nada grave. Hasta el diluvio universal sólo fue un champú para la Naturaleza. Unos ajustes y el fenómeno no se producirá. El dinero hace las funciones de climatizador. Da igual que sea público o privado. Repartido con juicio, hasta la cara del que se está muriendo de frío, vista a través de las lentes de una cámara, parece la de Doris Day después de una ligera lluvia, qué nos importa de dónde venga.