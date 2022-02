Hace unos días, mientras apuraba el primer café de la mañana, leí en las redes sociales una entrevista a And Stalman, prestigioso coach de empresas, a propósito de su último libro. El titular de la entrevista era “todos quieren ser sostenibles pero nadie quiere pagarlo” y, desde luego, cumple con la provocación que se le presupone a todo buen titular. Además, tiene la virtud de avivar el debate sobre cómo estamos explicando la sostenibilidad y cuán eficaz está siendo esa labor en términos de cambio de hábitos.

Ya les anticipo que no parece que hayamos sido muy eficaces ni en lo uno ni en lo otro, y que Stalman podría estar bastante acertado. Y eso, a pesar de que las encuestas muestran una mayor preocupación ciudadana por el medio ambiente y que algunas voces incluso llegan a calificar esto como un éxito.

El dilema que me dejó aquel café me ha seguido acompañando hasta hoy, por lo que estas líneas suponen un intento público de hallar alguna respuesta, un hilo por donde deshacer el ovillo de la sostenibilidad.

Ciertamente, que los estudios de opinión muestren un mayor interés por el medio ambiente es un progreso respecto a la situación de hace años, aunque sería una exageración propia de esta época de hipérbole catalogarlo como éxito. Básicamente, porque lo que vienen a decirnos Stalman y otros investigadores es que una cosa es el nivel de concienciación ambiental y otra muy distinta en qué grado se traduce en cambios efectivos. Esta es la clave del debate.

En mi opinión, ni nuestras pautas de consumo ni el deseo de mantener ciertos estándares de vida se han modificado tanto como pretendíamos y requeríamos. Pero, dejemos las opiniones y veamos lo que dicen los datos.

Y dicen cosas como que, mientras aplaudimos las manifestaciones contra el cambio climático, España se ha convertido en uno de los países con mayor número de smartphones per cápita y mayores tasas de renovación, a pesar del impacto ambiental y social que su fabricación provoca.

Casos como este, confirman que ahora mismo existe una brecha entre preocupación ambiental y hábitos de consumo que dificulta la transición hacia la sostenibilidad. Si no queremos que el 2050 sea otra promesa incumplida, nos urge identificar las causas de esta brecha para poder resolverla.

La más evidente es lo que en demoscopia se conoce como sesgo de la deseabilidad social. Cuando somos preguntados, solemos adaptar nuestra respuesta a lo que está bien visto públicamente, aunque en nuestra intimidad opinemos o actuemos de forma bien distinta.

Pero este es un aspecto metodológico, casi anecdótico. Lo realmente importante es el tipo de mensaje que se transmite a la ciudadanía, coexistiendo dos modelos que en ocasiones colisionan. Mientras uno se centra en el papel de la acción ciudadana en el plano individual, el otro apunta al plano colectivo, a la política en su acepción de intervención en lo público.

El primero considera que la solución vendrá, en gran medida, de la suma de cambios individuales. Por eso, apela a la ciudadanía a través de las tan populares campañas sobre reciclaje, energía solar o uso del transporte público, etc. Ese justamente es uno de sus atractivos y, quizá por eso, se ha convertido en el modelo predominante.

Por supuesto que el compromiso ciudadano es imprescindible, pero sabemos que no es suficiente y que su potencial transformador es relativamente escaso pues hay decisiones que escapan a su control. Es debido a estas limitaciones que necesitamos el segundo modelo, el cual plantea que la causa última de la crisis ambiental son las formas de producir y consumir y que, por lo tanto, se requieren medidas de carácter político para modificarlas.

Estas afirmaciones pueden generar dudas, así que acudamos nuevamente a los datos y hablemos del agua nuestra de cada día. Nuestro consumo de agua embotellada se ha duplicado entre los años 2000 y 2020, con lo que eso supone de generación de residuos y emisiones de CO2, ¡Y menos mal que alguna encuesta dice que más del 80% de nosotros está preocupado por los plásticos y prefiere comprar productos no envasados para evitar residuos!

Las campañas de sensibilización son indispensables, pero cuidado, porque si se pierde la perspectiva se pueden acabar estrellando contra la realidad en lugar de modificarla. Sin ir más lejos, ninguna campaña de promoción de la energía fotovoltaica consiguió el efecto que logró la derogación en el año 2018 del llamado impuesto al sol. Del mismo modo, ninguna promoción del transporte público tendrá más éxito que el simple hecho de evitar que los servicios de cercanías de RENFE dejen tirados cada semana a miles de usuarios y mejorar el servicio.

Es más, revisando un artículo sobre residuos, me sorprendió leer que quienes más reciclan son los mayores de 35 años, los de la generación EGB, y no los que crecieron con la LOGSE y el auge del ambientalismo. Tratándose de residuos, tema estrella de la educación ambiental, es un resultado desalentador. Tanto, que es inaplazable acometer una reflexión sobre qué, para qué y cómo comunicamos.

Una de las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes es que, con niveles récord de emisiones de CO2, ya no basta apelar a la responsabilidad del individuo si eso no va acompañado de una comunicación que identifique al modelo socioeconómico como la principal causa de amenazas como el cambio climático y la necesidad de la intervención política para revertirlas.

Por cierto, mientras terminaba este artículo, leí en Linkedin una publicación que decía que, a pesar de todo, existían ejemplos de cosas que hemos hecho bien, como la recuperación de la capa de ozono y la del lince ibérico. Coincido con esta afirmación, tan solo que, si analizamos esos y otros casos, volvemos a comprobar que todo ello se logró con acuerdos políticos.

Claro que, si convenimos en que esto es así, la consecuencia lógica es que debería desarrollarse una educación ambiental dirigida a partidos políticos, algo así como una formación continua en ODS para cargos electos, habida cuenta del impacto y la transversalidad de sus decisiones.

Y ya que hablamos de educación ambiental, probablemente muchos coincidiremos en que ha llegado el momento de darle un nuevo impulso, reforzarla, actualizarla, reformular su estrategia pedagógica e introducir una evaluación de resultados que vaya más allá de adhesiones y pronunciamientos públicos. De no abordar estos asuntos, podríamos estar generando un escenario ideal para el greenwashing, incluso la autocomplacencia, pero no para los cambios que precisamos.