El mejor comedor del Cabanyal

La sala del restaurante El Cabanyal.

El otro día volví a El Cabanyal, uno de esos restaurantes auténticos donde se cocina el mejor pescado salvaje del mundo occidental. Habré estado más de diez años sin ir, pero todo sigue en orden. Su decoración austera con media pared cerámica, la atención personalizada, la bodega clásica y los postres caseros. Imprescindible la ‘titaina de tonyina en salmuera y alga codium’. Pero el que mejor habla de los platos en estas páginas es Santos Ruiz, así que solo pretendo rememorar el ambiente. El local de la calle de la Reina es uno de los lujos marítimos donde en la época que íbamos a ser el centro del universo era imposible encontrar mesa. Navieros, aduaneros, ingenieros y autoridades portuarias varias fueron sus primeros ocupantes a principios de los noventa, cuando València todavía estaba de espaldas al mar. Luego con el ardor velero de la Copa del América y las idas y venidas de Ecclestone, se convirtió en un santuario gastronómico internacional. Los días de vino y rosas pasaron, pero Maribel sigue ejerciendo de anfitriona exquisita con esa propuesta culinaria de toda la vida. Una revelación, solamente tomo postres en El Cabanyal, o sea cada lustro y nunca antes de la analítica preceptiva. Esta vez me rendí a un espectacular flan de chocolate.

Confidencias.

Aquel plan de prolongación de Blasco Ibáñez fue el auténtico ‘fake’ del mandato de Rita Barberá. Ninguno de los que redactaron el proyecto creyó nunca que se ejecutaría, pues como clientes habituales de El Cabanyal siempre mostraron una desconfianza en primera persona. El edificio donde el comedor ocupa la planta baja era uno de los primeros sentenciados si las máquinas entraban en el ‘poble’, como dicen sus vecinos. Es más, la alcaldesa era asidua y ella misma explicaba que de aprobarse el plan sería cosa de veinte años como poco. Por tanto, siempre reinó la tranquilidad absoluta entre propietarios y parroquianos. En sus mesas era frecuente encontrarse algún directivo del Levante UD de la era de Pedro Villarroel. Una vez comí allí con él y su lugarteniente Ángel Rubio, vicepresidente granota. Ambos ganaban más en la distancia corta, y fue una agradable sobremesa con mucho fútbol. Me sorprendió que fichaban jugadores según la clasificación acumulada de un periódico deportivo madrileño. Pero lo que me dejo helado es cuando pidieron un escocés de malta gran reserva y lo mezclaron con coca-cola light. Como estaba de trabajo no me levante y me fui ante tamaño sacrilegio, pero desde aquello dejaron de interesarme. He visto alguna vez a Villarroel pasear por la Patacona y me dicen que ahora es el propietario del Llíria CF. El fútbol es un estupefaciente difícil de abandonar.

Miscelánea.

No sé lo que pensará ahora Villarroel de la crisis del Levante, pero por las calles del Cabanyal se palpa el descontento. Afortunadamente, el fútbol no es una ciencia exacta, y estas cosas pasan. Sí sé la opinión de Vicente Furió Garcerá, ahora presidente de la Fundación del Levante UD Cent Anys, y periodista de jubilación forzosa. Como este oficio de escribir es adictivo, acaba de publicar su segundo libro ‘Setenta años. Historia de un periodista seguidor del Levante UD’, coincidiendo con su cumpleaños, también siete décadas. Un relato honesto, sosegado y amable que empezó cuando el confinamiento como una forma de mantenerse la cabeza ocupada y que ha quedado como un testamento extraordinario para sus nietos. Furió ha tenido siempre una memoria prodigiosa y una pluma aguda. El fútbol es la vida y la vida los recuerdos. Sin memoria no somos nadie.

Pasado y presente.

Furió recrea en la portada de su libro la legendaria puerta del estadio de Vallejo, en un afortunado diseño de Paula Barrachina. Allí vio mi padre sus primeros partidos de fútbol desde su habitación del convento de Carmelitas donde se hospedaba. Pero para nada es un libro nostálgico como indica la contrapartida, con una fotografía panorámica del remodelado Ciutat de València.