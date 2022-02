La administración del estado y la autonómica, presionadas por la Unión Europea, que considera inaceptable la alta temporalidad del sector público de nuestro país, han decidido regularizar la situación de un amplio colectivo de personal interino que llevaba más de 10 años en precario, facilitando mediante un concurso de méritos su acceso a la función pública. Es una buena noticia para estas personas, pues si partimos del principio de que ninguna empresa que necesite trabajadores para puestos permanentes los debería mantener como temporales, con menos razón lo debe hacer la administración. Pero dicho esto, también hay que tener en cuenta el perjuicio que esta decisión va a causar a la función pública por la negligencia de la administración en su obligación de convocar regularmente concursos-oposición para cubrir las vacantes que se van produciendo entre el funcionariado. Los nuevos funcionarios no se van a someter a esa competición por demostrar mérito y capacidad ante un tribunal que les valore, lo cual rompe la norma existente de que cualquier persona que quiera tener un puesto de trabajo de por vida, se debe esforzar en preparar unas oposiciones y superarlas. Esta situación resulta injusta para las personas que no han tenido ocasión de trabajar en la administración pública, pues limita sus posibilidades de competir por una plaza de funcionario, al estar sobrevalorado el mérito de la experiencia laboral.

El dilema se plantea porque el hecho de desempeñar un puesto de trabajo en la administración pública durante mucho tiempo, al que se ha accedido por pertenecer a una lista, no garantiza la capacidad necesaria para ejercerlo de modo vitalicio. Desgraciadamente tenemos algunos ejemplos históricos de malas praxis en la selección del funcionariado. En la época de la transición política, se convirtió en profesores universitarios funcionarios a cientos de PNNs, por la presión sindical y las huelgas, sin que mediase concurso-oposición alguno. El resultado fue que cientos de profesores jóvenes, muchos de ellos nombrados en la época franquista por afinidad ideológica, estuvieron ejerciendo treinta y tantos años en el sistema universitario sin la preparación adecuada para desempeñar esa función docente. El perjuicio para la sociedad es evidente, y aquí nos la jugamos, porque una persona mal seleccionada, ya sea sanitario, profesor, juez, economista, etc. implica un mal servicio para los ciudadanos, pero también un agravio comparativo para los compañeros que acaban teniendo que suplir y sufrir sus carencias.

Quizás en estos momentos, el ser funcionario de la administración, ya sea local, autonómica o estatal, no está demasiado valorado a nivel social, pues se les considera unos privilegiados por tener un puesto de trabajo para toda la vida. Pero habría que recordar el papel tan importante que cumplen – que cumplimos porque yo también soy funcionario- en el funcionamiento y la estabilidad de las administraciones públicas. Hay que recordar que el concepto de funcionarios lo inventaron los franceses y fue copiado por los españoles en el s. XIX para dar estabilidad a la administración del estado. El paso del Antiguo Régimen a un estado moderno requería la creación de una plantilla de personas preparadas que pudiesen gestionar las nuevas tareas del estado: profesores, médicos, jueces, administradores, etc. en unos momentos en los que cada dos años, a lo sumo, se cambiaba de gobierno (sistema Canovas- Sagasta), por la alternancia entre el partido liberal conservador y liberal progresista. Como no existían los trabajadores del estado, cada partido cuando accedía al poder «colocaba» a su propio personal, que apenas tenía tiempo de enterarse de sus funciones, pues la inestabilidad política era muy alta, y pronto debían ceder el puesto a los nuevos «inquilinos», que frecuentemente eran amigos y enchufados de los ganadores de unas elecciones amañadas y manejadas por los caciques de la época, tal y como ocurría en esta incipiente democracia de finales del s. XIX. Por ello, con buen criterio, se decidió crear un sistema de funcionariado que permaneciese de manera estable por encima de los constantes cambios de gobierno y que fuese un antídoto contra el control ideológico gubernamental. Sus funciones eran vitales desde el punto de vista civil y debían quedar a salvo de los chantajes o presiones de sus superiores. Eran trabajadores que no podían ser despedidos o perjudicados por el político de turno, puesto que eran propietarios de su puesto de trabajo que estaba protegido por la constitución. Lo esencial de este concepto de funcionariado se ha mantenido hasta nuestros días y los mismos siguen aportando estabilidad al estado, por encima de los vaivenes políticos de cada momento.

Dicho esto, podemos entrar en el tema sobre los vicios y problemas que conlleva el carácter vitalicio del puesto de trabajo del funcionario. Se habla de poca eficacia, de posibilidades de corrupción, de tendencia al absentismo, de falta de interés por el trabajo, etc. Seguramente hay de todo «en la viña del señor», pero como dice el dicho, «los vicios del funcionariado no convierten al funcionario en un vicio». Se puede discutir si sería conveniente acotar el periodo vitalicio del puesto de trabajo, si debería estar sometido a algún tipo de evaluación sobre su desempeño, si debería tener incentivos salariales en función de la productividad, etc., todas ellas medidas que serían interesantes para la mejora de la función pública, pero difíciles de implantar, como lo prueba el hecho de que ningún gobierno lo ha hecho.

También se está debatiendo en estos momentos la forma de cambiar el modelo de oposición para hacerlo menos memorístico, lo cual es algo razonable y deseable, pero entraña riesgos importantes debido a la dificultad de los tribunales para evaluar actitudes y capacidades de desempeño de tipo práctico. Se requiere una estructura de prácticas y expertos de evaluación que sean capaces de seleccionar a las personas más válidas y competentes, que mejoren los sistemas de selección actuales basados en el estudio de temarios interminables sobre cuestiones teóricas. Evidentemente que este sistema de selección por el que hemos pasado miles de funcionarios tiene muchas deficiencias, pero al menos garantiza que las personas que aprueban tienen fuerza de voluntad, capacidad de estudio y espíritu de sacrifico. Ello no garantiza que luego sean competentes en su trabajo, pero si se cambia el sistema, debe ser por otro que ofrezca más garantías y que se haya estudiado en profundidad. No se puede hacer de cualquier manera, porque aquí nos jugamos mucho, ya que la persona seleccionada tiene que ser un servidor honesto, eficaz y competente para la sociedad que lo sustenta.