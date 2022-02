Sabem els Premis Goya del cinema lliurats a València; però, i els Goya de la Politiqueria? Sí, sí, ja sé que per atorgar-los hauria d’haver una Acadèmia de les Males Arts, i no n’hi ha. Així que desplegue la catifa roja perquè desfilen els nominats segons el meu lleial saber i entendre. Millor actriu: Isabel Díaz Ayuso per «L’Àngel de la mort», film de terror sobre els ancians morts en residències que afiança la carrera d’Ayuso iniciada amb un paper menor en «La twitera del gos d’Aguirre». Millor actor: Albert Rivera, el gandul de «Bufet d’advocats» acusat de fer fugina a la faena i cometre intrusisme laboral emulant el faenafuig Homer Simpson. Millor Banda Sonora: Luis Bárcenas, primer vocalista de la ‘banda’ en «La caixa B del PP». David Marjaliza, empresari penedit que canta fins La Traviata en «La trama Púnica». Arturo González, exalcalde de Boadilla, pel seu ‘solo’ de baríton en «La trama Gürtel». I Marcos Benavent, ionqui del diner que diu i se’n desdiu en «Imelsa», la via fenícia del PP per fer clientelisme. Millor Pel·lícula: «Som una democràcia plena», film de ciència ficció sobre Espanya, catalogada com a democràcia defectuosa per manca d’independència judicial segons The Economist. «La llei mordassa», drama sobre el calvari que passen els artistes crítics sancionats o empresonats per exercir la llibertat d’expressió. I «El disputat vot del senyor Casero», comèdia sobre com muntar-se la pel·lícula de fer creïble un inexistent fallo informàtic. Millors (d)efectes especials: «El regrés dels morts vivents», història que interpreta el duet Aznar & González, dos zombis omnipresents com aquell personatge de dibuixos animats que llançaven per la finestra i, quan creien que per fi se n’havien desfet, reapareixia entrant per la claraboia. Millor muntatge: «007: llicència per a dir-la ben grossa», protagonitzada per Pablo Casado que ha inscrit ja el seu nom en l’Antologia del disbarat. I ara, lector, que desfilen els seus nominats; aquest assumpte també li concerneix.