Ni Un Moment de GlòriaAquest dies hem conegut que a Alberto Carlos Rivera, com abans es deia l’antic líder de C’s, les coses li van malament, i ha acabat caminant, buscant el nord, pel camí del pedregal. Ell, que tot ho va tenir a l’abast, ara, sense feina, està fent cua davant qualsevol oficina de col·locació com qualsevol mortal, mentre, no escarmenta, va fent tot el que pot, ajudat per la premsa «amiga» per veure si pot tornar a la primera divisió de la lliga política de la mà d'algun dels equips de la dreta, com ja va fer el seu company de partit Toni Cantó, que, quan va veure que C’s anava a convertir-se en un èmul del Titànic, va abandonar el vaixell abans que topetara amb l’iceberg de les urnes.

Dissabte passat un dels diaris de la Brigada Mediàtica, El Mundo, publicava uns elogis de Rivera a la presidenta de la Comunitat madrilenya. Díaz Ayuso, segons ell, liderava el projecte liberal que ell volia haver dut endavant. Però la realitat es que C’s mai va militar en les files del liberalisme, el partit taronja fou creat tan sols per anar contra l’independentisme. Ara, Rivera, veu com C’s se’n va, votació a votació, per les escorrenties de les urnes vers les clavegueres de la història. El partit que Rivera va liderar va incubar-se al caliu del manifest «Per la creació d’un nou partit polític a Catalunya», signat, entre altres, per Fèlix de Azua, Albert Boadella i Francesc de Carreras, fet públic el 7 de juny del 2005. Poc més d’un any després C’s, constituït en un acte al Tívoli a Barcelona el 4 de març del 2006, obtenia 3 diputats a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Allí va començar la ràpida carrera política de aquell jove advocat que fins aquell moment treballa a la Caixa. Aviat Catalunya li queda xicoteta, ell aspira a seure als escons del Congrés, somnia en arribar al Govern i està a punt d’aconseguir-lo quan a Pedro Sánchez li fan falta els vots taronja, però el perd l’ambició i el voler jugar a dos bandes, amb el PP i amb el PSOE. Eren moment d'eufòria, el 2017 C’s havia guanyat les eleccions catalanes, unes eleccions convocades per Rajoy emparat en l’article 155, però l'eufòria de la nit electoral es va refrendar d’immediat en veure que l’independentisme era el vertader guanyador i el que podria formar govern.

Ell, que havia eixit a muscles de la gent, per la seua defensa de les corregudes de bous, junt amb el torero Serafín Marí per la porta gran de la Monumental, ara veu que, des de aquell Novembre del 20219 que va deixar la política després del gran fracàs de C’s, la vida l`'ha dut pel difícil i penós camí del pedregal, ni tan sols dos anys l’han aguantat en la feina en un bufet d’advocats que fins i tot va canviar el nom per afegir el d’ell al temps que el feien president executiu.

El bufet andalús diu que l’ha acomiadat per mandrós, algun mes tan sols anava un parell d’hores pel despatx. Ell diu que se’n ha anat ell i reclama que li paguen els més de tres anys que li falten per complir el contracte, i també quasi mig milió d’euros per danys morals. Rivera, quan era polític, defensava que la indemnització per acomiadament indegut fos de 20 dies per any, ara demana a la seua empresa una indemnització de 500 dies de sou per anys treballat. L’empresa ja li ha dit que la reclamació «més que inacceptable resulta excessiva».

El bufet el va fitxar, segurament, per aprofitar les seues relacions en la política, per traure profit, però els ha fallat. I en el pecat han dut la penitència, uns i altre.