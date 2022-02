Vila-Real, l’Alcora, Burriana, Torrent, Higueruelas, València, Llaurí, Moncada, Paterna, Xàtiva, Alcoi, Elx, Godella, Alicante… En estas localidades encontramos víctimas oficiales de pederastia. Sólo en el País Valencià implica a veintitrés silenciosas congregaciones religiosas. «Lamentan» el sufrimiento causado y alegan «investigaciones internas». La Iglesia católica reduce el abuso sexual a cuestión privada. ¿Y la feligresía? El que calla, otorga. «Pederastia hay en todos lados», aduce una señora de «bien». Algo de razón lleva. En la Francia laica, entre sacerdotes y obispos, abusaron sexualmente de 216.000 niños desde el año 1950 a 2000. El 80% fueron víctimas de 10 a 13 años. Hombres pederastas, abusadores. Jerarquía de machos de fratría en fratría. ¡La realidad carga contra varones religiosos y no contra taxistas, maestros de instituto o policías! Preguntas entre la nebulosa pederasta: ¿Piensa actuar la Iglesia católica? ¿Por qué tanta violencia sexual en su seno? ¿A qué se debe la legión de varones devoradores de menores y tanta condescendencia de mujeres religiosas, parroquianos y demás?

Convendrán conmigo en que se produce un efecto exponencial. A más testimonios y denuncias, más casos públicos. La cobardía de la Iglesia se mantiene incólume. Este #cuéntalo necesita compromiso institucional, firmeza y apoyo mutuo. Recuérdese los casos de bebés robados. Han sido incesantes durante largas décadas; culpables en su casa y cuna sin condena por un silencio cargado de nombres y apellidos. Por eso importa –y mucho– la exposición pública. Que se haga público nombres de pederastas, sus colegios, su vida y el sufrimiento que infringieron a criaturas inocentes. Que se escriba quiénes lo sabían, quiénes lo permitieron, quiénes eran cómplices. Se me ha solicitado como docente un informe libre de delitos sexuales. Pediría a la Conselleria d’Educació una orden o decreto que obligase a los centros a informar de su pederastia, reflejándose en formularios de matrícula, en la entrada de su colegio, en anuncios publicitarios… ¿Por qué no? Una suerte de certificado de «pederastia oficial». Diría la señora de antes, que eso repercute en las personas inocentes. A mí me importan los culpables y la indefensión de los menores de edad. Se mimetiza lo ocurrido con los bebés robados: unas se tapan a otras, la Fulana oculta al médico inquisidor y farsante; luego el muerto al hoyo y el vivo al bollo o a sufrir la pederastia.

La pederastia late en la Iglesia. Hombres sin sexo, repletos de tabús, prejuicios y puritanismo, hombres psicópatas cargados de violencia sexual ejercida contra criaturas inocentes, indefensas. No hace falta mucho análisis. Reprimidos, acomplejados de su homosexualidad, martirizados por la contradicción entre su naturaleza y la represión eclesiástica, varones religiosos que abusan, manosean, penetran y eyaculan en el ano de niños. Si les parece crudo decirlo así, más lo parece escucharlo de una víctima y más todavía sufrirlo. La feligresía del imperio romano se debilita a diario. Sus parroquianas se radicalizan. Hay pocas pero rencorosas, vengativas. Denunciemos la violencia sexual pederasta de la Iglesia, un problema de varones religiosos que sufren menores. Difundirlo en el aula, por ejemplo. Preguntarlo directamente a nuestro alumnado. Formarse y aprender a abordarlo. Para que no se repita la larga y dura historia de bebés robados, como en la Casa Cuna Santa Isabel de València, donde jamás facilitaron ninguna investigación. Es el momento de un #Me Too de los abusos sexuales. Máximo escarnio y condena a los abusadores. Lo tenemos difícil pero no imposible. Con la Iglesia pederasta hemos topado.