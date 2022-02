La moral y el paraíso terrenal

Afirman los relativistas que no hay verdad absoluta y que lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo y viceversa. Durante siglos la esclavitud estaba asumida con toda normalidad. Hoy nos avergonzamos de aquel pasado. El hombre blanco consideraba a su raza superior y por ello existía la segregación de los negros. Los más veteranos la hemos llegado a conocer en USA, esos mismos que ahora tumban esculturas de Junípero Serra, fundador de San Francisco y Los Ángeles y que murió rodeado de indígenas agradecidos. Ya ven hasta donde nos puede llevar el relativismo.

Tomas Hobbes, concluyó allá por el siglo XVI que el precepto legal es la única fuente de la moral. De hecho un servidor conoció a un conseller de misa dominical que acabó ante la justicia y que era de la misma opinión: «Es moral aquello que es legal», me contestó un día. No creo que hubiera leído a Hobbes. Igual tenía un párroco relativista. Venía a decir el hombre que mientras no se demuestre un delito, es legal y consecuentemente pasa a ser moral. Ese argumento nos puede llevar al extremo de que si una mayoría parlamentaria aprueba que los homosexuales son delincuentes, inmediatamente pasan a ser detenidos. La ley de las mayorías puede llegar a prohibir debates que cuestionen la verdad oficial del gobierno de turno. Si usted disiente de esa verdad ‘oficial’ será excluido de la vida civil e incluso puede caer en delito penal. Como mucho en el debate se le instalará en la cuota de lo políticamente incorrecto, una manera de ser tonto útil.

Decía Montaigne, en esa línea, que: «La opinión común y la tradición de los pueblos es la fuente de la moralidad». Por eso, podemos considerar que la antropofagia de pueblos indígenas era tradición, rito religioso, y por lo tanto moralmente aceptable. Acabar con ella en realidad fue un ataque a sus respetables costumbres. Una inmoralidad por la que debe pedirse perdón cada año. Instauraremos el Día del Perdón Histórico.

Si una mayoría parlamentaria decide abrir una causa general por un delito a una persona o institución y no abrir esa misma causa, por el mismo delito, a otra persona o institución, no debe usted plantearse si es o no una inmoralidad. Se ha aprobado legalmente y por lo tanto está sobrado de virtudes morales, incluso teologales. Y punto. Conclusión: nadie más que el pueblo soberano tiene capacidad para dictar qué es el bien y qué es el mal.

Ocurre que el pueblo tiene la soberanía que tiene. En realidad, las gentes son muy influenciables, por persuasión de emociones primarias o por comisión que tape bocas o las abra para poder comer.

En los púlpitos de la nueva religión, extendidos en todo tiempo y espacio se predica aquello de que el fin del hombre no es el trabajo, el sacrificio, el velar por los suyos y su mañana, sino los valores del placer, ahora y aquí. Se trata pues de vender felicidad a los jóvenes a cambio de pagas. Se acabó aquello de ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Cómo vamos a guiarnos, nosotros, hombres positivistas por la literatura del Génesis? Así es que hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora, convertidos en dioses, decidimos que, regresaremos al Paraíso terrenal, donde no hará falta ganarse el pan trabajando. Lo harán robots por nosotros.

Lo que nos mosquea es que nadie nos ha dicho cuánta gente cabe en ese Paraíso. Y algunos empezamos a recelar en exceso. Igual es que queremos saber demasiado.