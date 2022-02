Fa només uns dies es presentava per part de CC.OO. un informe sobre la bretxa salarial entre dones i homes a l’Estat Espanyol. Els resultats no deixen massa espais per als dubtes: en 2019 existia una bretxa o diferència salarial entre dones i homes d’un vint-i-quatre per cent (24%) per fer el mateix treball.

Els motius són ben variats com ja sabem i, malgrat els avanços, encara hi ha factors que penalitzen la igualtat real entre els salaris de dones i homes. En ficaré alguns com a exemple:

- Els contractes a jornada parcial per cura de persones menors, majors o amb discapacitats que, encara hui en dia, recau majoritàriament sobre les espatlles de les dones. Si aquesta bretxa derivada de les cures no existira, òbviament, els salaris serien molt més igualitaris. I, per tant, les futures pensions de les dones, també ho serien.

- La interrupció de les carreres professionals de les dones com a conseqüència de les maternitats, encara penalitzades salarialment, són un altre dels factors d’aquesta bretxa salarial. Se solen reduir jornades per a la cura de les criatures o, fins i tot, abandonar les feines. No perdem de vista que la cura encara és considerada una qüestió de les dones i per tant poc valorada.

- A més de tots els complements que és on «s’amaguen» moltes de les discriminacions indirectes salarials. Recordem que a l’Estat Espanyol les discriminacions directes estan constitucionalment prohibides i, precisament per això s’utilitzen els complements per augmentar els salaris masculins.

- Un altre element a tindre en compte són les diferents categories on s’amaguen les diferències salarials. Un exemple. La neteja d’oficines i despatxos o centres educatius és una feina molt feminitzada, però davant la manca d’ocupacions, molts homes s’han incorporat a aquest sector. A ells els contracten amb una categoria diferent per a fer la mateixa feina que les senyores de la neteja, amb la qual cosa, els poden pagar més i més complements també. I, també normalment, amb jornades completes que no tenen les dones de la neteja.

- Les pitjors ocupacions on queden relegades les dones dins de les empreses i la falta de promocions i/o ascensos és un factor determinant perquè les dones no puguen millorar els seus salaris en el mateix temps que ho fan els homes.

Com veiem, els factors són molts i variats. Però també hi ha alguna bona notícia i és que la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha millorat un poc la situació salarial de les dones ajudant a reduir-la un poc.

Esperem i confiem que la recentment aprovada reforma laboral ajude a reduir aquesta diferència salarial que encara persisteix. Tot i que l’objectiu final, que no podem perdre de vista, ha de ser la desaparició d’aquestes diferències salarials que encara sofrim les dones.

I, el que encara és pitjor, que encara les sofrirem fins i tot després de la jubilació, com a conseqüència d’unes cotitzacions inferiors al llarg de les nostres vides laborals.