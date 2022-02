La denominada «Crónica del Asilo del Corazón de María» (1878-1904) ofereix profusa informació al voltant del primer quart de segle que la comunitat de religioses Oblates passà a l’Horta de València. Així, es tracta d’un document palpitant que, en 1981, Josep M. Soriano ja descrigué al primer número de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. I que ara, gràcies a l’amabilitat de les responsables del convent de Ciempozuelos, he pogut llegir amb deteniment.

El volum permet comprovar com una de les preocupacions de les monges en 1878, en el moment d’interessar-se pel derruït monestir alaquaser on s’instal·larien, fou constatar que no comunicava amb l’església adjunta. Cosa que l’alcalde solucionà obrint-hi un passadís i cedint-los, en exclusiva, l’ús del cor alt del temple. A condició que «dos días al año, en la fiesta de la Virgen del Olivar y en la de San Francisco de Paula, se permitiese a los músicos subir al coro».

Les Oblates acceptaren el tracte ben gustosament. Però prompte s’adonaren que la galeria presentava l’inconvenient «de no poder ver el altar mas que las de la primera fila»; i que això dificultava «seguir las partes de la misa y de otros actos del divino culto». Com que, a més, la comunitat cresqué tant que «ya no era posible caber todas en el coro», determinaren construir, dins del convent, «una iglesia ancha, alta, ventilada y capaz para contener cómodamente a las numerosas asiladas». Amb tot, les religioses no renunciaren al dret privatiu que els havien atorgat en comprar l’immoble, i continuaren «disponiendo ampliamente del coro de la iglesia del pueblo».

De qualsevol manera, el més interessant del cas és constatar com, pel fet de tindre’n l’accés vedat, el cor va adquirir, als ulls de la població, aurèola de miraculós. I fou així que aquell lloc era «por todos tenido en gran veneración, y a él suelen traer los niños enfermos para obtener su curación, sentándolos en la silla prioral, la misma que tantos años ocupó el Beato Gaspar de Bono y que está situada en el centro, en lugar preferente». La qual cosa demostra que no hi ha res com prohibir o restringir l’accés a un determinat espai –tant fa que siga el cor d’una església com el balcó d’un ajuntament o la llotja d’un camp de futbol– per a convertir-lo en màgic: en potencialment prodigiós.