Les persones no ens hem d’acovardir, si s’impedix que complim els nostres objectius. La superació i la força de voluntat són dos qualitats que ens fan botar entrebancs. Quan les emprem, som conscients de les grans possibilitats de la humanitat. Tal vegada, per eixa raó, m’agrada la preposició ‘malgrat’. Encara que és més habitual i viva la locució preposicional ‘a pesar de’, jo no renuncie a la paraula. Cada vegada que l’escric, tinc en compte que una acció justa s’ha de realitzar sense que ho impedisca res.

Esta setmana pronuncie que, ‘malgrat’ les normes absurdes, cal fer camí. Ho dic, com a persona i faller actiu, pensant en Laura i Alicia. Elles són dos components d’una comissió. Sols demanen que siga normal en el que per llei s’ha de complir. Un desfasat reglament faller diferencia la utilització de la indumentària per sexe. Trobe que el fet de tractar amb seriositat les peces de roba tradicionals no depén del gènere. La identitat sexual és privada. No pot condicionar res en el segle XXI. Un reglament que no és inclusiu falla i voreja la il·legalitat. No s’entendria que cap norma evitara l’ús del pantaló a determinades persones a causa del seu sexe. Caldrà afanyar-se a reformar-lo, abans que siga tard. Estic convençut que, ‘malgrat’ totes les dificultats, elles aconseguiran el seu bonic desig.

Em preocupa el context internacional. ‘Malgrat’ la situació creada a Ucraïna, s’ha de defendre la pau. No vull més Balcans, ni conflictes com els de Síria ni Afganistan. Ens impressionem de les tragèdies però acabem oblidant-les. En les guerres, no guanya cap persona, sols el poder. La victòria no entén d’éssers humans sinó de domini.

També mereix algun ‘malgrat’ l’acte dels Premis Goya. ‘Malgrat’ que el sentiment més berlanguià no ha estat present, em quede amb les paraules de l’admirat actor José Sacristan. Lamente que ens enlluernem amb la brillantor de les gales i no tinguem del tot en compte la internacionalitat del festival valencià de cinema educatiu MICE. ‘Malgrat’ que ara és més valorat per les autoritats, no som conscients que el projecte valencià ha arribat a mig món. Al seu fundador Josep Arbiol, li diria que, ‘malgrat’ els entrebancs, la MICE és imparable.

En definitiva, tinguem present un ‘malgrat’ per a superar-nos. ‘Malgrat’ el soroll de la intolerància, no deixem mai d’escoltar la veu de les persones.