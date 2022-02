És 1853. La custòdia dels Sants Llocs de Palestina, va ser el motiu inicial pel què els països d’Europa occidental marxaren contra Rússia. Va ser la guerra de Crimea. Les potències colonials europees calibraren que calia ajudar el vetust imperi otomà davant les apetències russes. Rússia perdé, sí; és ben sabut. Però l’aventura militar se saldà amb més de 135.000 pèrdues franceses i 40.000 britàniques. Massa cadàvers per a una elucubració. Ara sonen de nou els tambors de guerra. El motiu és ben sabut: cal frenar, segons els Estats Units i l’adlàter OTAN, les apetències russes sobre Ucraïna. El drama és que plou, una altra vegada, la tragèdia sobre estes terres. «Bloodlands» és el terme que assigna l’historiador Timothy Snyder a estes vastes planes de l’est europeu sobre els què s’acumula un nou estrat d’armes i sang.

I és que, només en el segle XX sobre estos territoris han caigut massa sovint les plagues de la guerra i la fam què, d’alguna manera, poden ajudar a entendre la situació actual. Després de la Revolució russa es va declarar la República Popular d’Ucraïna. En el context de la guerra civil russa, al sud d’este territori va desplegar-se un moviment anarquista liderat per Nèstor Makhnò. En abril de 1920 Polònia i Ucraïna acordaren la cessió d’Ucraïna Occidental a Polònia a canvi de material de suport militar en la guerra contra els bolxevics. El territori ucraïnés incorporat a Polònia tenia un marcat caràcter multiètnic, ja que no sols hi havia importants minories de polonesos i jueus, sinó també comunitats germanòfones, hongaròfones i roms. Finalment, els bolxevics, pogueren acabar amb els anarquistes i recuperar la Ucraïna oriental. El país s’integrà, com a membre fundador, en la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.

Mentrestant, i com una premonició del que anava a succeir després, una gran fam assolà la regió del Volga. Quasi la quarta part de tot el sembrat es va perdre per la sequera, però també passaren factura els conflictes recents de la Gran Guerra i de la Guerra Civil, així com els mantinguts entre les autoritats bolxevics i els kulak o grups de camperols terratinents. Era el preàmbul del que vindria després quan Ióssif Stalin impulsà el primer dels plans quinquennals per a l’economia soviètica. Era 1928. Stalin pretenia impulsar la ràpida industrialització del país: la indústria pesant tenia la màxima prioritat. La terra agrícola va rebre el tractament de fàbrica. Va ser col·lectivitzada mitjançant els kolkhozos, una mena de granges col·lectives a les què el govern imposava quotes de producció. Una part important de la producció agrícola havia de ser destinada a l’exportació per tal de sufragar la importació de maquinària industrial. La necessitat imperiosa de divises motivà un fort augment de les quotes de producció que, per suposat, no es van satisfer. Llavors el govern soviètic va recórrer a la requisa de les collites per aconseguir el previst. La conseqüència va ser doble: la falta de gra per a la sembra següent i, de retruc, la fam de la població, singularment a Ucraïna. Els historiadors discutixen sobre si realment va ser un genocidi, una mena de programa per a destruir la nació ucraïnesa. El ben cert és que les polítiques de Stalin provocaren la mort de tres milions i mig d’ucraïnesos per inanició en la primera mitat de la dècada de 1930. En conseqüència, esta gran fam, «holodomor», ha esdevingut un tema recorrent de tensió entre Ucraïna i Rússia en el segle XXI.

Des d’esta perspectiva no pot estranyar que, la irrupció de les tropes nazis en la Unió Soviètica fóra rebuda com un alliberament en no pocs llocs d’Ucraïna. Les imatges de la població oferint flors als soldats de la Wehrmacht així ho testimonien. Els nazis, però, no havien arribat a Ucraïna per a cap alliberament; simplement pretenien que aquell territori esdevinguera el graner de l’imperi germànic. Potser per això, en la tardor de 1942 es va fundar l’Exèrcit insurgent ucraïnés que va lluitar contra les tropes nazis, però també va arribar a acords amb els ocupants alemanys per tal de combatre contra els comunistes. Així mateix, este exèrcit ucraïnés va ser responsable de la neteja ètnica dels polonesos de la zona occidental de Ucraïna. Després de la segona contesa mundial les fronteres es traslladaren cap a l’oest en detriment d’Alemanya i uns 780.000 polonesos foren traslladats a la Polònia comunista dins de les noves fronteres. No deixa de ser curiós el fet que, els règims soviètic i el comunista polonés, eradicaren als dos costats de la frontera polonesa-soviètica les minories ètniques que havien fet d’aquella una regió plurinacional al llarg de centúries.

En este sentit Hélène Carrère d’Encause, secretari [no secretària, afirma ella] a perpetuïtat de l’Académie française, reconeguda experta de l’antiga URSS i de Rússia, recorda que, més enllà dels errors i dels horrors del sistema soviètic, l’actual nació ucraïnesa ha estat totalment construïda sota l’URSS. Ella ha escrit, i jo vull pensar amb ella, que el mandatari soviètic ja té massa embolics dins l’actual Federació Russa com per a forçar la invasió. Tant se val, el furor bèl·lic s’estén. Malgrat les seues immenses riqueses i el seu potencial industrial, Rússia encara ocupa el número 52 en l’índex del desenvolupament humà i Ucraïna el 74. Certament, els governs de tots dos països podrien dedicar llurs energies a millorar el nivell de vida de les seues poblacions. Pel que fa a l’OTAN, podria desplegar la mateixa celeritat que ha demostrat en l’arreplega i enviament d’armes, en aplicar-se a l’erradicació de la pobresa al món. Massa és la sang vessada sobre aquelles terres i, segle i mig després, no es deuen repetir les receptes de Crimea. Procurem-ho.