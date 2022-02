“Las han azotado porque llevaban zapatos blancos…Es el color de la bandera talibán, y las mujeres no tienen derecho a ir de blanco…Los decretos parecen responder a un objetivo concreto: exterminar a la mujer afgana”. “¿Cómo admitir que la policía religiosa le haya cortado los dedos a una mujer en plena calle porque llevaba las uñas pintadas?”. “En algunas zonas rurales, se asustaba a los niños desobedientes amenazándoles con que vendría “la mujer sin velo”, una auténtica ogresa. “¡Si no me hace caso, esa mujer te comerá!” estas son frases sacadas del libro biográfico de Latifa escrito por Chékéba Hachemi.

Lo que sucedió ¿vuelve a pasar?

“Amnistía Internacional al completo está movilizada hasta el mes de abril, con gran incidencia en la campaña del ocho de marzo, a fin de priorizar la problemática afgana sobre todo el terror impuesto a niñas y mujeres. Durante el periodo dos mil, dos mil veintiuno, hasta la toma del poder de los talibanes en agosto pasado, la violencia contra las mujeres y las niñas continuó siendo endémica aunque se tomaron medidas importantes creando, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, se promulgó la Ley Contra la Violencia hacia las Mujeres, se aprobó la normativa contra el abuso sexual de las mujeres y las niñas estableciéndose Consejos de Mujeres Policías”. ¿Por qué desaparecen nimios avances cuando el Gobierno pasa de unas manos a otras? ¿Por qué alimentar conflictos de intereses a la hora de defender a las víctimas, a las mujeres y niñas?

“Somos impuras, pero ¡eso no les impide abofetear a una mujer con la mano desnuda y empujarla contra la alambrada” se lee en la citada historia de una mujer afgana exiliada.

¿Qué podridas negociaciones internacionales e intereses de agrupaciones criminales hacen posible regresiones infrahumanas? ¿Por qué si “el placer entre hombres” es habitual entre talibanes se persigue la homosexualidad? El escritor Lourival Sant´Anna gran conocedor de Afganistán declara sobre los talibanes que “como están casados, y tienen hijos, en su propia opinión no son homosexuales”.

”Afganistán ha sido desde siempre uno de los principales productores y exportadores mundiales de opio, del que se extrae la heroína. Los talibanes, a pesar de poseer un Ministerio para la Represión del Vicio y la Promoción de la Virtud incrementaron hasta tal punto las plantaciones de amapolas que en el año 2000 suministraron el 70 por ciento del opio mundial” escribe la actualmente miembro del Senado de Italia por Emilia–Romana y exministra de Asuntos Exteriores de Italia Emma Bonino, integrante del laicista Partido Radical, en el prólogo de Cara robada. ¿Quién pulsa las teclas convenientes para que tal negociazo criminal se expanda? ¿Quién frenará y contrariará a los talibanes siendo que están al frente del país mayor productor de uno de los principales negocios a nivel planetario? Opio, heroína, morfina. ¿Existirá alguna respuesta externa internacional que acose al radicalismo contra mujeres y niñas cuando los culpables son amos de la droga y poseedores del mayor yacimiento mundial de litio?

Millones de vidas de mujeres y niñas están a merced de la brutalidad de hombres atrapadas en planes codiciosos ligados al mercado de la droga y del citado metal alcalino, básico para baterías de innúmeras aplicaciones. ¿Vidas contra indecibles ganancias? “A lo largo del límite entre Pakistán y Afganistán se encuentran los laboratorios secretos de producción de heroína extraída de la morfina que, a su vez, se obtiene del opio producido en estos dos países. Más de dos tercios de la heroína destinada al mercado europeo viene de esos países, del Hemilunio Dorado”, informan Jürgen Roth y Marc Frey en Europa en las garras de la mafia, obra de investigación fechada en mil novecientos noventa y cinco, un año antes de la primera tiranía talibán. ¿Por qué no identificar quién está detrás del transporte, distribución, refinado y blanqueo de dinero de la droga? ¿Acaso los talibanes son capaces de llevar tal volumen de negocio? No hay mejor socio que el incompetente y si hay que darle patente de corso para crueles primitivismos contra mujeres y niñas, se le da.

Velos o túnicas se exigen a día de hoy vislumbrándose prohibiciones instauradas en la anterior dictadura aún recordadas por afganas sobrevivientes. Prohibido correr o hacer deporte en la vía pública, prohibido silbar y tener ollas que silben, prohibido hablar en la vía pública y que la voz femenina pueda ser escuchada por un hombre, prohibido tener perros y pájaros, prohibido que algo asome por debajo del burka, prohibido desenmascararse para, por ejemplo, estornudar, prohibido separarse de las paredes al caminar por la calle, prohibido tener objetos como fotografías, prohibidos los zapatos de tacón, prohibido hacer ruido al caminar, prohibida ropa como jerséis o faldas, prohibida la música, los pósteres y calendarios, prohibidas las fotos de animales, prohibido grabar videos o tomar fotos, prohibidos los nombres no islámicos, prohibida el comercio de ropa íntima femenina, prohibida cualquier vestimenta que no sea el burka y llevar prendas coloridas debajo, prohibido maquillarse, prohibido tomar un taxi público si la mujer no va con un mahram (padre, hermano o esposo), las mujeres sólo podrán subir a transportes colectivos específicos para ellas, prohibido trabajar fuera de casa, prohibido criticar, preguntar o revelarse ante castigos, prohibido hablar con algún hombre, prohibido ejercer cualquier oficio, prohibida estudiar, prohibido ser atendidas medicamente por un hombre, ¿morir por desatención ya que las mujeres formadas no pueden ejercer? prohibido hablar de la anatomía femenina, de problemas ginecológicos, del control de natalidad.

Violaciones en manada, mutilaciones genitales, desapariciones, secuestros, asesinatos públicos en estadios ante miles de personas, amenazas. Horror, miedo, desesperación, sometimiento absoluto, esclavismo, depresión hasta el último segundo de vida, dolor, enfermedad. ¿Quién permite que mujeres y niñas sean sentenciadas a todo ello por parte de congéneres que en su rusticidad y adoctrinamiento se tienen por inestimables?

Hindúes, no musulmanes y judíos, dos décadas atrás, debían vestir de amarillo o llevar cualquier distintivo de tal color, ¿Nadie impedirá que en Afganistán rija la exclusión, persecución y el señalamiento algo tan infamemente en boga?

“Desde Amnistía Internacional hemos hecho un llamamiento para que la Unión Europea y los Estados miembros no lleven a cabo una política marcada por la indiferencia ante esta grave situación de violaciones de derechos humanos” para con las mujeres y niñas afganas.

¿Por qué no se informa machaconamente sobre la bravura de mujeres que luchan por la libertad? ¿Acaso no se valoriza el que se jueguen la vida y padezcan torturas al manifestarse tal como lo han hecho en Herat, tercera ciudad del país, y Kabul, la capital, desoyendo valientemente la prohibición de manifestación?

“Que en los foros nacionales de nuestros países les demos voz y oigamos lo que nos tienen que decir”.

Los talibanes tomaron el poder en Afganistán el pasado quince de agosto de dos mil veintiuno. ¿Qué, o quién, favoreció la vuelta al suplicio de mujeres y niñas?

“Cinco días después de la guerra de Afganistán, el vicepresidente (Dick Cheney) hizo una aparición en The News Hours, el telediario de Jim Lehrer, y le dijo: “Creo que la línea de acción más responsable que podíamos adoptar era proceder sobre la base de que (el 11 de septiembre y los ataques con ántrax) estaban relacionados entre sí”. ¿Terroristas islamistas o estadunidenses? Es la pregunta planteada en el libro sobre la trayectoria de George Bush, escrito por el redactor y editor norteamericano Jacob Weisberg. “Lo único en lo que todos están de acuerdo es en que la investigación del FBI fue una auténtica chapuza”. Bush planeado su ataque aéreo contra los talibanes en octubre de dos mil uno declararía, tal como se lee: “No vamos a flaquear, no vamos a cansarnos, no vamos a titubear, no vamos a fallar”, parafraseando a su admirado Wiston Churchill.

“Amnistía pide a los países que tienen influencia en los talibanes que defiendan los derechos de las mujeres y niñas afganas”, también tiene en activo varias ciberacciones, entre las que destaca:“Actúa, Afganistán, mujeres y niñas en peligro” solicitando firmas que remitirán a las embajadas en España de Pakistán (escuela de talibanes) y Rusia (cooperación) “que son los países que de alguna forma tienen más contacto con el Gobierno talibán”, (https://www.esamnesty.org/actua/acciones/afganistan-mujeres-nov21/

“Esconderse, huir o morir”. ¿Cómo poder vivir siendo una mujer transgénero en Afganistán?

Un conciso llamamiento, literalmente transmitido, dice: “Somos poderosas, las mujeres tenemos el poder, prométanme no olvidarnos, los próximos meses ¡averigüen qué está pasando en nuestro país! mírennos y piensen en nosotras, juntas podemos conseguirlo”