Des de la rocambolesca aprovació de la reforma laboral, continuant amb la campanya electoral castellano-lleonesa i seguint pels sorprenents resultats, crec que aquest febrer ha estat el més productiu des que es formà l’actual govern. No sé si, per tot això, a ses senyories els haurien de fer una pagueta especial. No vull dir res de les decebedores decisions d’ERC, PNB i Bildu, ni tampoc dels traïdors d’UPN. La reforma se salvà gràcies a l’equivocació del diputat popular Casero, mà dreta de Garcia Egea el aceituno (Wyoming dixit). Com crec que la bona educació dels diputats no ha de comportar l’autocensura de conceptes, l’adjectiu que millor se li escau al diputat popular és que és un burro, perquè les paraules que hom es mereix s’han de dir sense pèls a la llengua. Seguint amb les votacions autonòmiques, vull subratllar la bogeria repulsiva de Casado qui. valent-se de fake news histèriques i de metàfores desaforades, ha donat prova dels nervis que el traeixen diàriament, per si els resultats no eren favorables i li podia perillar el cap, com tenen pronosticat Aznar i Ayuso.

Les eleccions han estat un fracàs, gairebé per a tots: el PP no ha obtingut la majoria absoluta, perquè malgrat que ha estat el partit més votat, ha fet massa curt; socialistes i podemites han reculat; ciutadans gairebé han desaparegut; sols han obtingut progressos els carques de Vox i els honorables candidats de l’Espanya buidada. Sembla, doncs, que el PP ha de caure sota les garres de l’extrema dreta, que ja han exigit entrar en el govern, ocupar càrrecs i imposar el seu programa xenòfob, homòfob, masclista, antieuropeu i antiautonomista, o siga molt anticonstitucional. De moment, però, al pati d’escola que és el Congrés, ja arriben propostes que poden servir per a esmerçar el mal camí que estaven seguint uns i altres. Sanchez ha llançat una proposta assenyada, que els socialistes facilitaran el govern en minoria de Muñueco, a Castella-Lleó, a canvi que el PP trenque relacions amb l’extrema dreta a tot l’Estat, o siga, a canvi de fer un cordó sanitari que aïlle els voxistes, com fan francesos i alemanys amb els seus feixistes, això ho tenen molt clar. Finalment, els nostres polítics comencen a pensar i parlar com europeus, fent propostes més civilitzades que les espanyolades tradicionals. Ja veurem si guanya el sentit comú o continuen fent el burro. Jo sóc escèptic, però m’agrada la cordura.