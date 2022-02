Les banyes de Sant Valentí

No sé qüestionar el tema de les banyes. Així tal qual explicava pausadament una xica als seus pares, i un germà, el seu trencament sentimental l’altre dia en una apartada terrassa de Ciutat Vella. Mentre esperava, no vaig poder fugir ser atrapat per la narrada història d’una frustrada relació amorosa que buscava la complicitat domèstica, ja que els familiars s’havien desplaçat de manera urgent a València després del toc d’alerta. Sobtava el relat de l’afectada, i fins i tot la comprensió dels progenitors. Res de moralina i molta solidaritat. Allà estava una unitat familiar afrontant un problema quotidià, com tantes altres encaren greus patologies socials, malalties sobtades, falta de benestar i altres calamitats econòmiques.

No totes les protagonistes d’aquesta crònica de carrer tenen la sort de l’empara més pròxima. Cada dia més se’ns aboca a externalitzar els afectes pagant quotes mensuals per l’aixopluc judicial, cívic o social; quan un bon café amb la companyia oportuna resulta extraordinàriament terapèutic, com sabem. La jove posseïa una gran dosi del ritme de contarella i quan va descobrir que el detonant de la fi del festeig va ser just la nit de Sant Valentí vaig maleir l’arribada de la meua cita. Era material de primera per un bon relat, igual que ara m’agradaria saber quantes parelles es van trencar aquell dia i quantes van discutir pel regal (o la falta d’ell), o pel restaurant triat per a una vetllada única, o també per l’absència de celebració, i van adormir-se malhumorats. També conec uns quants professionals de l’amor que ho van celebrar a migdia i la nit, amb éssers volguts diferents, o això diuen... Les altes expectatives dels entranyables dies assenyalats provoquen frustració. Passa amb les festes nadalenques, però em tem que els desenganys s’acumulen també amb les variades jornades mundials de celebració universal. La velocitat de consum fa que botem el calendari com si fora una prova olímpica. Desconec les prioritats governamentals, si existeixen més enllà de mantenir cadires, però el gran favor que ens deuen és crear condicions físiques -espais saludables-, i estructurals -flexibilitat laboral- per conciliar els assumptes primordials.