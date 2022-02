E l próximo día 25, el campo valenciano se movilizará en una convocatoria impulsada por todas la organizaciones profesionales agrarias, que cuenta con la adhesión y pleno apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. Esta manifestación recoge el testigo en el ámbito valenciano de las celebradas durante esta semana en Murcia o Castilla-La Mancha, y es la antesala de la gran manifestación de ámbito nacional convocada el próximo 20 de marzo. La movilización más reciente del sector agrario valenciano tuvo lugar el pasado mes de diciembre. La mas multitudinaria de los últimos años se celebró en febrero de 2020, congregando por las calles de València a más de 10.000 personas y cerca de 2.000 vehículos agrícolas. La protesta convocada para el próximo 25 de febrero ahonda en los factores de descontento del sector que motivaron estas concentraciones, que persisten pese al paso del tiempo y que en algunos casos se han agravado: la falta de rentabilidad, el desbocado incremento de costes de producción, la necesidad de planes de reestructuración y reconversión de sectores en crisis, las amenazas fitosanitarias, la revisión de acuerdos comerciales, la falta de reciprocidad frente a las importaciones procedentes de terceros países… A partir de todas estos problemas que denunciamos es fácil entender lo acertado del lema de la manifestación: SOS, por la supervivencia del campo valenciano. Para empezar a poner soluciones efectivas a estos problemas y a los retos que se nos planteen en el futuro, es necesario que la agricultura y la ganadería valencianas estén en el centro de la agenda política, además de fomentar una unidad del sector que ayude a defender nuestra posición y necesidades a todos los niveles. Solo de esa forma seremos capaces de aprovechar las oportunidades de trasformación y recuperación que se abren ante nosotros en el escenario pospandemia. Hemos de ser conscientes de que de las decisiones que adoptemos y de la capacidad de influencia que seamos capaces de ejercer dependerá no solo el presente, si no sobre todo el futuro de nuestro sector. Sirvan pues estas líneas para hacer una llamada masiva a la participación en esta manifestación, con el fin de que sea una verdadera demostración de fuerza. Y no solo de agricultores y ganaderos, si no del conjunto de la sociedad, en apoyo a las legítimas reivindicaciones de un sector clave para nuestra economía y para la configuración y vertebración del territorio valenciano.