Una de las primeras lecciones que aprendí en la carrera de filosofía fue la necesidad de discernir para comprender y razonar de forma adecuada y con justicia cualquier realidad de la vida humana. Discernir es un infinitivo que invita a saber distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Hoy, devorados por la inmediatez y la sobre información, solemos caer en análisis precipitados produciendo lo que de forma castiza se conoce mezclar las churras con las meninas. Y esta sensación me está inundando desde que se han publicado, con una cobertura mediática sin precedentes, los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Como creyente y católico, quede clara mi posición: ante tales actos no basta el perdón del pecado y la barbarie cometida, sino que se tiene que esclarecer hasta la última coma de cada caso a través de las leyes y los tribunales ante uno de los más viles delitos. Recordemos las palabras de Jesús: «Ay de quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar» (Mt 18, 6). No hay mayor mal que hacer daño a un niño que no puede defenderse por sí solo. De ahí que Francisco haya repetido tanto las siguientes palabras: «Que por favor se investigue, se pida perdón y se repare». ¡Investiguen! Este es el mandato que tenemos que asumir. No hay más ante la enormidad de lo que tenemos encima.

Ahora bien, uno de los objetivos de los medios de comunicación en democracia es informar con rigor y seriedad, sabiendo diferenciar e interpretar los datos que se ofrecen. En primer lugar, se está dando un cariz a las informaciones en las que se trasluce que la Iglesia no está haciendo nada respecto a los abusos y que sólo se producen en contextos religiosos. No es un secreto que la Iglesia ha seguido en el pasado una estrategia de silencio y de apartar a las personas que cometían el abuso alejándola de la víctima. Pero esto ahora no es así. ¡Faltaría más! En enero de 2020 el Arzobispado de Madrid puso en marcha el proyecto Repara para la prevención de abusos y atención a víctimas. En estos últimos años han recibido 75 casos, de los cuales casi 40 se daban en el ámbito familiar y una quincena en un contexto eclesial. Muchos colegios religiosos y concertados de España tienen en sus páginas webs una entrada específica con un número de teléfono de ayuda para denunciar cualquier tipo de abuso, sea del tipo que sea, no sólo el sexual. Los casos que están apareciendo en prensa son de hace más de 30 años. El daño tiene que ser reparado haya pasado hace 50 años que hace una semana. Estos delitos no pueden prescribir porque el daño que causa es irreparable. Pero no olvidemos que hoy la mayoría de abusos se producen en el entorno familiar y en la Iglesia no llega al 1%. Todos esos abusos se produjeron en un tipo de sociedad que Antonio Muñoz Molina describe en un artículo reciente, Años de sotanas. Ahí relata cómo al cura se le paraba por la calle y se le besaba el anillo. Es tan diferente la Iglesia y la sociedad de hoy que confundirlas, además de un error, resulta peligroso. Cuánta razón tiene Repara, realidad eclesial, de que es totalmente falso que las denuncias dañan a la Iglesia, puesto lo que sí posibilitan es afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. La Oficina de Protección al Menor (OPM) de la Archidiócesis de Valencia no ha recibido en dos años ni una sola denuncia. Y al mismo tiempo, informan que se conoció una denuncia en 2021 que tramitó la Oficina de Protección del Menor y que está en manos de las instituciones judiciales. Un solo caso es un atentado contra toda la humanidad; atenta contra la sagrada dignidad de toda persona, aquello que nos hace irrepetibles y únicos. Discernir, pues, para saber qué denunciar y qué defender.