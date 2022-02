Naufragio del PP y de la moral

Estuve en Madrid en mayo de 2020. Se habían retomado los vuelos internacionales y llegaba un familiar a Barajas. Carreteras desiertas, cafeterías cerradas y el aeropuerto acotado. Los que esperábamos formábamos una nube dispersa en torno a la puerta. Los de Madrid se diferenciaban por ir todos con una mascarilla con forma de pico de pato inverso a cuyas siglas después nos hemos acostumbrado. En tiempos de carencia, su Gobierno había distribuido dos gratuitas por persona. Dos años después hemos sabido que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso hizo negocio en una de aquellas operaciones de compra de mascarillas. Falta saber hasta dónde llegó el lucro a través de la empresa de un amigo de la familia.

Pongamos en orden los sucesos de la semana. Ha ido tan rápida que cualquiera se puede desorientar. 1. El PP gana las elecciones en Castilla y León pero sin la mayoría que esperaba Pablo Casado cuando se adelantó la convocatoria. 2. El equipo de Ayuso no espera ni 24 horas para pedir el congreso de Madrid, con el que unir poder orgánico al institucional que ya tiene. 3. La noche del miércoles, dos medios de comunicación publican que Génova ha buscado a detectives para investigar al hermano de Ayuso por posible corrupción. Las informaciones están orientadas hacia la conducta de la dirección y no hacia el fraude. 4. Amanece el día siguiente con el alcalde de Madrid negando (sin convicción) cualquier implicación del ayuntamiento, mientras minutos después se consolida la trama con detectives. 5. Aparece Ayuso para denunciar una campaña de hostigamiento de Génova. Quieren destruirla en connivencia con el Gobierno rojo, es su mensaje. 6. El secretario general de partido, Teodoro García Egea, anuncia un expediente contra Ayuso y posibles acciones legales por sus acusaciones. Sostiene que hay indicios de irregularidades. 7. Dimite un alto cargo del ayuntamiento, afín a Casado y Almeida, por su participación en el espionaje. 8. Al día siguiente Casado detalla que el hermano se habría llevado 286.000 euros «mientras morían 700 personas al día». 9. Ayuso airea que su hermano cobró 55.000 euros de la operación de las mascarillas. Rechaza el concepto de comisión. Fue por «gestiones» comerciales con los fabricantes chinos. 10. Alberto Núñez Feijóo, el barón más influyente, pide que se reconduzca la situación o avisa de un congreso extraordinario. Su voz es la de otros dirigentes territoriales, que salvo pocas excepciones guardan distancia prudente con Casado y no entran en la presunta corruptela de Ayuso. Como si fuera normal. 11. Los dos protagonistas se reúnen en secreto sin llegar a ningún acuerdo. 12. Génova recula y cierra el expediente al dar por buena la explicación de la lideresa.

Es el resumen de seis días de guerra interna transmitida en directo y al minuto. Un carrusel deportivo de descalificaciones y acusaciones como no se ha visto en otros procesos de sangría de un partido: el más cercano, el que acabó en 2016 con Pedro Sánchez destronado del PSOE.

Conclusiones: 1. Ayuso (su equipo; o sea, Miguel Ángel Rodríguez, estratega de cabecera) empieza la partida con lo que parecía la voladura controlada de un escándalo. Un clásico: pone el foco en el marco (el espionaje) para enmascarar el fondo (los cobros del hermano). 2. El momento escogido es de debilidad de Casado tras las elecciones de Castilla y León (por cierto, de los pactos allí ya nadie habla). 3. La clave es por qué va más allá de las filtraciones periodísticas y sale a dar la cara con acusaciones imposibles de tolerar por el líder de un partido. 4. Podía haber guerra sucia, pero la declaración de guerra la firma la presidenta madrileña. 5. A la vista de los hechos posteriores, queda abierta la posibilidad de un plan urdido contra Casado y su temido y odiado número dos. 6. Este, García Egea, se ha convertido en el elemento más débil en el conflicto. 7. La crisis de credibilidad interna la puede tener Génova al acusar y dar por buenas luego las palabras de Ayuso, pero, más allá de los intestinos ‘populares’, la credibilidad de esta queda tocada con los cobros reconocidos de su hermano en lo peor de la pandemia. Habrá investigación judicial, con las posibles cargas penales y el desgaste que conlleva. Podría no ser ilegal, pero inmoral no hay duda. 8. El PP valenciano ha quedado en una posición marginal frente a los otros grandes graneros populares, como Andalucía y Galicia, y sus líderes.

Esta última conclusión se deriva de la estrecha relación entre el jefe valenciano, Carlos Mazón, y García Egea. Si este cae o queda arrinconado como forma de solución de la crisis, el presidente de la Diputación de Alicante queda muy debilitado. Egea está detrás de todas las decisiones que han aupado a Mazón: desde el apartamiento de César Sánchez en Alicante hasta la salida de Isabel Bonig del PP regional. Y Egea está también tras la renovación de las cúpulas provinciales y asimismo en la colocación de María José Catalá al frente del partido en València. Van todos en el mismo saco. En ese marco hay que interpretar los posicionamientos firmes a favor de Casado en las redes sociales de Mazón y Catalá (más tardío y costoso este). La evolución luego de los hechos explica su cierto repliegue posterior.

No obstante, Mazón tiene a su favor la ausencia de una alternativa medianamente formada en la C. Valenciana. Más allá de opciones outsiders como la de Francisco Camps, no hay nadie hoy dispuesto a hacerle sombra. Y menos, con el horizonte electoral que se presenta. El panorama es crudo para Mazón, con índices aún bajos de conocimiento, a quince meses de elecciones. Una tentación del Botànic podría ser adelantar comicios, pero el único argumento sería coger al adversario con la guardia baja. Continúa sin haber motivos propios (del Botànic) para adelantar. Desde esta semana, el rival de la izquierda y del PP comienza a ser ya la ultraderecha. Y la mejor forma (no segura) de convencer a los que buscan el refugio (y el castigo) de la antipolítica es que la recuperación se note en los hogares (y en los bolsillos). Si no, puede que Puig, Oltra y el Botànic lo tengan fácil para gobernar otra legislatura, pero con los negacionistas de la política enfrente cada día: fuertes y crecidos para amargarles la vida. Por supuesto, puede que Ayuso salga viva judicialmente de este naufragio ‘popular’ e incluso aparezca en dos días como heroína salvadora, pero la moralidad (la del PP y, no nos engañemos, la del sistema) puede quedar, si no hundida, tocada.