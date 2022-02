Pollos sin cabeza

Aunque el ser humano siga siendo el mismo desde la época del Homo habilis, en la actualidad casi todos los análisis sobre las particularidades mentales de nuestra especie parten del Yo. Los modernos poetas del ego se licencian en medicina, historia o economía y frecuentan los laboratorios de psicología experimental para levantar teorías basadas en su gusto propio. Luego las aplican a los demás. Y como nuestros cerebros están todavía en la fase inicial, siempre aparecen adeptos, como los que encuentran en las frases inconexas del horóscopo verdades que les ajustan como una malla. Finalmente, llegan a las mismas conclusiones de los poetas antiguos, que componían versos sobre los más altos ideales: se enamoran de la luna, se ven como víctimas de las flechas del amor, del desdén y del odio o realizan -sobre el papel- gestas gloriosas que conmueven a la humanidad.

Mi buen amigo Javier Candeira dice que, conforme el uso de cámaras de vigilancia satelitales y terráqueas se extiende, desaparecen las noticias sobre avistamientos OVNI o sobre apariciones marianas. Así que al ser humano, ese bicho que se ha maravillado durante siglos con toda clase de fenómenos confusos, no le queda más remedio para entretenerse que reinventar su interior a base de mindfullness, yoga y teorías acerca de la importancia de la identidad de uno mismo. Dictadas con mucha seriedad y autoridad, eso sí, porque los maestros saben que bastaría una pequeña gota de ironía, esa tan temida ventosidad expelida durante la ejecución de la postura del arado de yoga, para que todo el montaje mántrico se vaya al pedo.

El maestro tiene que mantener la energía eléctrica creada en su alrededor a base de barritas de incienso e impedir que nadie haga sus comentarios. Fingir que no ha ocurrido lo que sí ha ocurrido y seguir adelante, sugiriendo a sus adeptos, inferiores pero tratados como iguales, que se distraigan con la sabiduría práctica de la autodisciplina interior.

El mismo análisis social inconexo que se imparte en la Universidad o en los medios, tiene un paralelismo con la desigualdad económica o con la brecha digital. Los ninguneados que aún leen sobre papel están separados, con un muro, de la chusma que se conforma con las maravillas que ofrecen sus pantallas. Los que conocen los filtros y peligros mortales por los que pasaba la publicación en imprenta, saben también que, para atraer a los nativos americanos durante las primeras conversaciones de la colonización, se obsequió a las víctimas, ignorantes de su destino, con espejuelos y abalorios brillantes. Los primitivos habían pasado su existencia despreocupados, sin saber en qué consiste la política identitaria. Los abalorios brillan como el oro, pero no tienen el mismo valor. Una vez hecho el intercambio, los jefes de las tribus tendrán en un lugar que compite con los ídolos, un retrato al óleo o una fotografía que son el billete para bajar el primer escalón del abandono del grupo.

Nuestro mundo no puede soportar más a la gente que lee en papel. Los museos, la universidad y las iglesias ya han sido transformados en locales de ocio y no enseñan nada: están ausentes o han conseguido saturar los almacenes con contenidos que son idénticos. Da igual que la única diferencia entre lo digital y lo analógico sea el almacenamiento de datos.

Una de las consecuencias de la industrialización desquiciada es convertir al consumidor en un acaparador que sólo atiende a sus deseos básicos, dirigidos y fugaces que se almacenan sin la necesaria supervisión previa de Marie Kuondo.

Kuondo enseña a esquematizar las posesiones que se ven, no las invisibles, ni tampoco da consejos para evitar su acumulación. De profesores, y genios caseros más jóvenes que yo, he ido hacinando discursos disparatados sobre el sexo, las potencias mundiales, anécdotas inventadas sobre genios, teorías proletarias que se almacenan por toneladas en bites. Discursos que tardan aproximadamente un mes en ser metidos en un contenedor tipo podcast, para dar la ilusión de permanencia, para ser olvidados después y acabar sustituidos por nuevos disparates gaseosos.

Los empleos mejor remunerados han de ser para esa nueva clase dirigente de pollos decapitados que se mueven en despachos y bares de postureo con idéntica naturalidad. Porque mientras los que leen se han configurado un pequeño mundo austero de amistades leales, los pollos sin cabeza sí se han lanzado por su parte a construirse un chalet caro y aislado. Son fans de la monomaterpatenidad, del convoy grupal, de la fiesta sin mascarilla y de todo tipo de necesidades imperiosas que alivian las frustraciones y alegrías de no saber nada, ni falta que hace. Gracias a estas iniciativas sin solución, los jóvenes cineastas podrán hacer películas realísticas de Berlanga, riéndose de nuestra paradójica situación, hasta que se acabe este lento Apocalipsis en el que nos hemos metido y del que parece que no vamos a poder salir nunca. A no ser que...