La setmana passada, l'AVL, amb la col·laboració de l'IIFV, el Departament de Català de la Universitat de València, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i el CEFIRE, va recordar el filòleg Manuel Sanchis Guarner. És un homenatge important i ben merescut per a una figura de la dimensió de Sanchis. Estudiós de la llengua, humanista i pensador. Home dialogant i represaliat pel franquisme, la seua tasca encara és ben visible perquè, entre altres coses, l'any 1978, va fundar l'Institut de Filologia Valenciana, al si de la Universitat, amb la intenció que aquest institut format per docents universitaris tingués la funció no sols d'investigar sobre la llengua, sinó, també, de ser-ne la veu normativa dels valencians. En els primers anys -i sempre en contacte estret amb l'IEC-, així va ser. Molts anys després, amb la creació de l’AVL, les coses van anar de manera molt diversa. En bona part, per les necessitats de la nostra «peculiar» comunitat lingüística i, en part, perquè l'evolució mateixa de la nostra societat així ho demanava. Però l’IFV, des de l’any 1987, s’havia transformat en «Interuniversitari», amb la incorporació de les universitats d'Alacant i UJI de Castelló -gràceis a la tenacitat d'Antoni Ferrando-, cosa que el va constituir en l'ens que agrupa totes les universitats públiques valencianes amb estudis reglats sobre la nostra llengua.

Sanchis Guarner, el 2006 ja va rebre un homenatge de l'AVL, amb una magna exposició que va ser hostatjada per la Nau -en primera instància- i un catàleg que acompanyava la mostra, on varen participar Emili Casanova, Josep Martines, Vicent Pitarch, Antoni Ferrando, Aina Moll, Rafal Roca, Jaume Pérez Muntaner, Antoni Furió, Josep Daniel Climent, Alfons Llorenç i Francesc Pérez Moragon, a més de qui signa, ací, i, en especial, de Santi Cortés. Allà es varen aportar reflexions i dades per conéixer millor el «mestre» Sanchis. Aquells col·laboradors del 2006 ens vàrem aplegar sota el títol de Manuel Sanchis Guarner: un humanista valencià del segle XX. Ara el 2021, aquesta trobada al voltant de Sanchis -en record dels 40 anys de la seua mort i dels 70 de la seua Gramàtica valenciana- ens fa veure que aquell home enamorat de la seua terra i de la seua llengua no va ser només un avançat al seu temps, sinó que els seus ensenyaments encara són plenament vigents al segle XXI i ho seran per moltes dècades encara.