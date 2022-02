Mientras se desplegaba la alfombra roja para la entrega en la 36 ª edición de los Premios Goya en el Palau de les Arts, contingentes militares rusos se desplegaban en Bielorrusia y el presidente Joe Biden hacía un llamamiento a los ciudadanos estadunidenses para que salgan de Ucrania cuanto antes. El temor a una guerra se acrecienta.

En El Arte de la Guerra (VI-V a.C.) Sun Tzu afirma que la guerra está sustentada por cinco factores que se deben tener en cuenta a la hora de determinar las condiciones en el campo de batalla. Me referiré al primero de ellos, la Ley moral “hace que el pueblo esté en armonía con sus gobernantes, de modo que los seguirán en la vida y la muerte, sin temor a que se pongan en peligro de muerte”. ¿Se han parado a pensar en lo que está sucediendo en Ucrania? Este país no está tan lejos de España. Madrid se encuentra a tan solo 3.696 km de Kiev, capital de Ucrania, a menos de dos días en coche.

Las imágenes de satélite muestran que Rusia continúa concentrando tropas a lo largo de las fronteras con Ucrania, desarrollando maniobras a gran escala en Bielorrusia, y realizando ejercicios navales en el mar Negro y en el de Azov.

Mientras se desplegaba la alfombra roja de las ilusiones y el glamur en Valencia, se desplegaban el miedo y el engaño. Ya lo decía el tratadista Sun Tuz, “todo el arte de la guerra se basa en el engaño”. ¿Recuerdan la guerra del Golfo? ¿Aquellas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron? Entonces el Trío de las Azores enarboló los tambores de guerra y, como resultado, murieron entre 20.000 y 30.000 soldados del ejército iraquí, más de 4.000 civiles y 500 soldados de la Coalición internacional.

Esta situación prebélica nos afecta a todos y a todas en Europa. No podemos mirar hacia otro lado por las consecuencias que nos puede acarrear un conflicto bélico a gran escala. Como ponía de manifiesto Seneca (65 d.C.), en sus Meditaciones, “si quien no sabe lo que hay en el mundo, es ajeno a él, no lo será menos quien desconoce lo que en el mundo sucede”. Insisto, no debemos permanecer indiferentes a los movimientos bélicos en la frontera bielorrusa. Se deben apoyar las acciones de diálogo y recuerden que” la responsabilidad es un valor inexcusable” decía Adela Cortina en Ética cosmopolita (2021).

En estos momentos de incertidumbre con los tambores de guerra sonando en nuestro continente, como expresaba Joke J. Hermsen en La Melancolía (2019) cualquier sociedad “debería orientarse más a las dos aptitudes humanas por antonomasia: la capacidad de amar al prójimo y al mundo, por un lado, y la creatividad para gestar lo inesperado por otro”. Hay que cultivar el amor para evitar la guerra y seguir los consejos de Baltasar Gracián (S. XVIII) que nos propone en uno de su aforismo en El Arte de la Prudencia: “con una sonrisa, airosamente, se evita la contienda más difícil”. Ya saben señores Putin y Biden sonrían por favor y no enarbolen el ¡Tora, Tora! y recuerden lo que decía Lucio Anneo Séneca (s. I d.C.) en el Arte de mantener la calma: “La ira es una especie de locura, porque nos hace darle máxima importancia a lo que no la tiene en absoluto”.

Las personas que están negociando para impedir un conflicto bélico merecen una alfombra roja. Esperemos que tengan éxito en su misión: ¡No a la guerra!