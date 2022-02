Ara fa vint anys que es va prohibir la fabricació, la comercialització i la instal·lació de qualsevol tipus d’element que continguera amiant, quan països com EEUU i Dinamarca ja ho havien fet als anys 80. De llavors ençà, se n’ha parlat molt, però encara no s’hi ha actuat en conseqüència per eliminar el greu perill que suposa la seua omnipresent existència, des de la seua introducció massiva durant la segona part del s. XX. Una veritable bomba de rellotgeria.

Hi ha més de 3 milions de tones d’amiant presents en la nostra vida quotidiana. En podem trobar pertot arreu. En la construcció d’edificis, en l’aïllament tèrmic o acústic, en dipòsits d’aigua, en les canonades, en els envans, en els paviments, en la uralita de les teulades de les casetes il·legals distribuïdes per la majoria de terrasses... un veritable malson si ens atenem als efectes nocius per a la salut que està produint. Segons l’OMS, la persistència de l’amiant és responsable de la mort de més de 100.000 persones a tot el món, cada any.

L’amiant és extremadament tòxic. Són fibres que, quan són inhalades, s’adhereixen al teixit pulmonar i, en el pas del temps, fan malbé l’ADN de les cèl·lules i provoquen l’aparició de càncers. Tot i haver-se’n comprovat els primers casos el 1976 –després d’una intensa lluita judicial–, la principal empresa responsable de la introducció de l’amiant a l’Estat espanyol, Uralita, va seguir tres dècades més inundant cases, escoles, polígons industrials, instal·lacions ferroviàries o abocadors, gràcies al poder de la família March, que la va comprar a preu de saldo en instaurar-se la dictadura franquista.

Segons Ecologistes en acció, el 65% de l’amiant instal·lat ha finalitzat la seua vida útil, la qual cosa incrementa la seua perillositat en desprendre-se’n una major quantitat de fibres tòxiques en l’ambient. Aquest fet pot produir un important increment de processos cancerosos si no s’hi actua amb rapidesa i contundència. Es calcula que, al pas que anem, n’hi haurà com a conseqüència més de 60.000 persones mortes a l’Estat espanyol i unes 500.000 a Europa, d’ací al 2040.

I tot això, perquè les administracions espanyoles no han estat a l’altura de les circumstàncies, malgrat les directrius del Parlament Europeu de l’any 2013, que ja va assenyalar com a prioritat per a les institucions comunitàries l’eliminació de l’amiant. Un ultimàtum sense resultats pràctics. A tot estirar i gràcies a la pressió popular, se n’ha pogut anar eliminant d’alguns centres escolars. Però encara en queden molts exposats a una toxicitat criminal evitable.

Com més temps passe sense actuar-hi, més responsabilitat tindran aquells i aquelles que ens malgovernen. No es pot deixar per a demà allò que s’hauria d’haver fet ahir. Es d’una urgència absoluta censar tots i cadascun dels espais que continguen amiant. Realitzar un pla per al seu desmantellament i, sobretot, destinar tots els recursos necessaris per eliminar amb tota celeritat un perill tan greu, una amenaça que és alhora tan silenciosa i mortal. Una altra terrorífica i verinosa assignatura pendent d’aprovar.