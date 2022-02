Marcelo Saracchi, veintidós días después de que el periodo de traspasos se cerrase y sin esperar movimiento alguno a finales de febrero, se convirtió en nuevo jugador del Levante con la resaca del empate en Balaídos aún presente. El lateral izquierdo firmó por el conjunto del Ciutat de València en calidad de agente libre: condición con la que se topó cuando el club alemán, a falta de seis meses para finalizar contrato, decidió, de mutuo acuerdo, rescindir su vinculación tras sufrir, el pasado verano, una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha durante un amistoso contra el Montpellier. Sin embargo, supone una oportunidad de mercado para un Levante que pugna por la permanencia por proyección y sus precedentes en el mundo del balompié.

A sus 23 años, el uruguayo, que firma hasta 2024 con opción a tres temporadas más, y que será presentado hoy de manera oficial en el Ciutat de València, cuenta con bagaje en el fútbol de primer nivel desde hace aproximadamente un lustro. Formado en las filas de Danubio, River Plate ató sus servicios en 2017 a cambio de dos millones, y ante su irrupción por el carril zurdo del estadio Monumental, el RB Leipzig, en su escalada a la primera línea del fútbol continental, no dudó en invertir doce millones para lograr su fichaje. Sin embargo, su etapa en el país bávaro no fue del todo fructífera. En su primer año, el protagonismo del que dispuso al inicio se fue apagando con el transcurso de la temporada y que, en su segundo año, se tradujo en participaciones intermitentes. Una situación que le impulsó, en enero de 2020, a salir en calidad de cedido al Galatasaray, donde jugó cuarenta y un partidos a lo largo de año y medio para curtirse y regresar a Alemania con plenas garantías competitivas. Contexto que no sucedió después de que se rompiese el cruzado hace siete meses.

No en vano, la incorporación de Marcelo Saracchi, ya recuperado al cien por cien de su lesión, fue un escenario que anticipó Felipe Miñambres durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo director deportivo del Levante. “A veces el mercado te ofrece posibilidades atractivas. Quizás no tanto de presente, pero sí de futuro”, dijo el astorgano al ser cuestionado sobre si tenía previsto ocupar la ficha que quedó libre tras la cesión de Álex Blesa al Castellón. De esta manera, el futbolistacharrúa tendrá que competir por un puesto con Carlos Clerc, Enric Franquesa e incluso con Son, quien tras participar por el carril izquierdo en los últimos tres compromisos ligueros, Alessio Lisci cuenta con él tanto por el perfil diestro, su posición natural, como por el zurdo. Además, el lateral habló, en los medios oficiales del club, sobre sus primeras sensaciones después de firmar por el Levante. «Estoy con muchas ganas de entrenar y arrancar a jugar de una vez y afinando los últimos detalles. LaLiga la miro mucho, me tomó de sorpresa llegar a la liga española. Después de mi paso por Alemania y Turquía ahora llego a un país donde entiendo el idioma, donde me siento muy bien y con muchas ganas de arrancar», dijo emocionado.