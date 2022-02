Una dotzena d’anys després del seu company vital Sergi Beser –com ell, emigrat de Morella a Barcelona, i a la Gran Bretanya, i a l’aventura de la literatura i el periodisme del món sense fronteres-, ha mort Josep Martí Gómez, un dels més atractius humanistes del periodisme real, condensat en el seu aforisme biogràfic, la vida es bonita, i aplicat a la realitat d’un present que ell ensenyà a titular Hora 25.

Fa poc, quan va accedir de tornar a la Morella natal, li vaig poder proveir l’oprobiós expedient Sumaríssim franquista contra el seu pare, i va poder buscar la casa natal d’on havia estat foragitat amb un anyet, i el vaig sorprendre amb una foto: ell mirant somrient la realitat del segle XX des del balcó de l’Ajuntament de la ciutat. L’havia conegut per telèfon ja feia quaranta anys, quan el vaig cridar des de Castelló de la Plana, on havia començat el seu ofici, i que en nomenar-li Morella, va quedar en silenci, i després va dir que estava replegant uns reportatges. Pocs mesos més tard aparegué l’antologia titulada Animales de compañía: historias reales de atracadores fracasados, estafadores modélicos, amantes deprimidos y correspondencia de prisión.

Eixe mapa realista del país, i qualsevol dels altres milers de pàgines i converses sobre milers de personatges i d’assumptes, revelaven la seua sensibilitat de comunicar l’autèntica veritat a través de les anècdotes viscudes, sense desconcertar-les amb la metàfora o la ironia -que ell no abandonà ni en deixar el darrer programa de ràdio, precisament dit Hoy por hoy, només por la edad, por el cáncer, por el aburrimiento. El seu estil de sensatesa educada, tímida i sàvia, convertia l’ofici insensat i freqüentment canalla, en el millor ofici del món. I no renunciava a escoltar i destil·lar en un mateix dia, un café amb un atracador, un desdejuni amb un jutge, una correcció d’impremta o d’estil de redacció, una col·lecció de Martinis o un caliquenyo amb un company quotidià, i un off the record íntim o planetari, amb qualsevol entrevistat, ja fóra un perdulari d’un barri perifèric, una artista nocturna de la faràndula, o personalitats com María Rivas companya de Manuel Azaña, o Josefina Manresa companya de Miguel Hernández, o el seu amic John Le Carré...

Quasi tot es comprén llegint la seua imprescindible crònica de la vida, El oficio más hermoso del mundo.