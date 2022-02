La ausencia es una punzada. La desaparición de una madre. El trabajo que se escapa. La distancia de un rincón. Nadie ni nada muere solo, por abandonado que se encuentre. Siempre se lleva con él un racimo de vida que subyacía en los otros que la amaban, que lo codiciaban o que lo esperaban. Por eso la humanidad muere en vida cada día. Por eso las personas van agonizando poco a poco. Nadie expira en un momento concreto, sino que ha estado acumulando caducidad durante años, prácticamente desde su nacimiento. Y no en una acepción meramente física (con el derrumbe de las neuronas) sino también mental, con las desgracias, desventuras, desamores e infortunios que se acumulan a diario y que apagan la luz sin indulgencia. Todo convertido en ausencia. Vidas sujetas a las imposiciones. La resignación de quien soporta, aguanta y acepta que la vida se escapa.

La ausencia es una herida, un anhelo de aquello que pudo ser, de aquello que quedó en el camino. Pero también de aquello que nunca fue y sólo se labró mentalmente como posible. Yace en el pasado un ser que murió, una posibilidad que no fue, una sociedad que no se edificó. Entes inmóviles, proyectos de prototipos no materializados. La ausencia es la vida no vivida. Hay ausencia impuesta y también otra elegida. Cada decisión es un camino roto, un mundo silenciado. Pero cada dictamen es la certificación de la vida, de la soberanía, del juicio y la razón. Quien decide, desobedece. Quien elige, reverdece.

El ajuste emocional vendrá después. O no. La aceptación. La vida después de. Con el dolor fantasma del miembro amputado. Ese picor que nace de la médula espinal y se conecta con el cerebro para atormentarnos. Y la sensación de que, de alguna manera, aquello amputado continúa allí. En los consejos, en los olores, en las ideas desvanecidas.

Nos exigimos deambular por las ausencias y evitamos entender que cualquier aparición conlleva una pérdida; cualquier victoria, una derrota. Sumar es también restar. Si recuperásemos lo que hemos perdido o lo que nunca dejamos de ganar, nuestro presente sería distinto y en él, forzosamente, aflorarían otras ausencias. Difícilmente experimentaremos un absoluto más cierto que la seguridad de que la vida es perder constantemente desde que nacemos. “Los recuerdos son por definición del pasado, de lo que ya no está. Los recuerdos son las cosas que ya no quieres recordar”, dirá Joan Didion en sus “Noches azules”. Cualquier tiempo pasado no forzosamente fue mejor. Es el abismo de lo desconocido. Es el desconocimiento de la posibilidad. Olvidar la ausencia es una obligación. De lo contrario, te corroe cada día. Monopoliza tus madrugadas, se adueña de tus conversaciones, hiela tu amor, entierra tu pasión. Pero ya decía Montaigne que nada graba tan fijamente en nuestra memoria algo como el deseo de olvidarlo. Hay que recordar la herencia de lo desaparecido y olvidar la ausencia de lo deseado. De lo contrario se corre el riesgo de ser en pasado, de vivir en un tiempo que quedó atrás. Olvidar en parte para volver. Para seguir.