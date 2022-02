¿Lo mismo de siempre?, ¿Los mismos de siempre? Son las preguntas que, espero no ser el único al que se le vienen a la mente a propósito de lo que está aconteciendo en Ucrania.

Resulta inevitable ponerse en alerta al oír hablar a la OTAN y a la UE (ya de EE.UU. ni digo), sobre el conflicto en Ucrania.

Cuando hablan de restituir la legalidad internacional y de respetar los Derechos Humanos, lo primero que se me ocurre es que si tan legales y respetuosos dicen ser, podrían empezar por pedir a Marruecos que restituya la legalidad internacional y respete los Derechos Humanos en el Sáhara, abandonando los territorios ocupados contraviniendo las resoluciones de la ONU, dejando de reprimir a los saharauis que viven en dichos territorios ocupados y aceptando la celebración del referéndum prometido en el acuerdo de paz de 1991.

También podrían pedir a Israel que restituya la legalidad internacional y que respete los Derechos Humanos en Palestina, haciendo que retornen los refugiados según el artículo 11 de la resolución 194 de 1948 de la Asamblea General de Naciones Unidas, retirándose a la línea verde trazada por la ONU en 1967, desmantelando las colonias sionistas de Cisjordania y levantando el bloqueo sobre el territorio-prisión de Gaza.

Podrían restituir la legalidad y el respecto de los Derechos Humanos en Colombia, donde el asesinato de dirigentes sociales, de defensores de Derechos Humanos y exmovilizados de la guerrilla, roza ya el calificativo de “masacre”, pues 1.286 líderes sociales han sido asesinados desde la firma en La Habana en 2016 y hasta finales de 2021.

Podrían hacer algo más que mirar hacia otro lado para restituir la legalidad y el respecto de los Derechos Humanos en Yemen, donde toda las partes en conflicto, tanto el gobierno yemení internacionalmente reconocido (apoyado por Emiratos Árabes y EE.UU), como los las fuerzas huzíes, han reprimido la libertad de expresión y asociación mediante la detención arbitraria, la desaparición forzada, el acoso, la tortura y otros malos tratos bajo custodia, y los juicios injustos.

Habría que reflexionar y tomar conciencia sobre aspectos que nos sirvieran para observar con espíritu crítico y opinión propia, actuaciones, situaciones y hechos que muchas veces se nos presentan como obligatorios, inamovibles, inevitables o inaplazables.

Sin querer ser exhaustivo, comentaría dos de dichos aspectos.

Por un lado, el sentimiento patriótico siempre se esgrime para glosar cualquier cosa, desde un desmán, a un mártir o una guerra. La patria fue inventada por los grandes poderes económicos para tener divididos a los sufridos habitantes de este planeta en nacionalidades y evitar, o al menos entorpecer, de esa manera, su unión en una sola organización mundial, que pudiera hacer de este mundo, un lugar habitable para todos. Quien sólo posee la fuerza de su trabajo (y quizás un coche y una casa) no debería tener patria alguna. Sólo los que actúan de forma globalizada (negocios, empresas, divisas, drogas, armas), son quienes tienen interés en que cale el mensaje de “tengo una patria”, porque así, se diluye su actividad opaca, multinacional y muchas veces ilegal. El resto de mortales, actuamos como un ganado encerrado en grandes corrales llamados naciones, que para más “inri”, nos obligan a defender a sabiendas que el corral no es nuestro. A todos nos suena aquello de “Todo por la Patria”.

Por otro lado, constatar que lo único que de verdad preocupa, a unos y otros, atlantistas (EE.UU, UE) y orientales (Rusia y China), son los intereses estratégicos, la economía y el control de las poblaciones. Ya no se trata de la lucha del capitalismo contra el comunismo de los tiempos de la guerra fría, pues hoy en día, todos actúan con los mismos métodos. Todos, tirios y troyanos, lo que intentan es posicionarse estratégica, física y económicamente para garantizarse unos recursos que cada vez serán más escasos (petróleo, gas, agua, minerales, pesca).

Quien haya leído hasta aquí, que no se confunda. No me gusta el imperialismo atlantista, ni el imperialismo zarista. Imperios, ninguno. Yo también soy del "NO A LA GUERRA". Pero esto no suficiente.

Toda esta generación de políticos y dirigentes que nos está tocando sufrir, no aportan nada para conseguir un mundo mejor, así que mientras acatemos sus órdenes, soportemos sus ocurrencias y los mantengamos a cuerpo de rey, todo seguirá igual, y periódicamente tendremos que sacar los cartelitos y chapitas del “NO A LA GUERRA".

Encontrar una motivación para iniciar un cambio que sirva para solucionar situaciones como la de Ucrania, no se podrá hacer con los MISMOS de siempre y haciendo LO MISMO de siempre.