Feia temps que no rebia un missatge sms al mòbil. Escassegen. Acostumats als watsaps, eixe missatge em va sobtar. Vaig vore que a l’encapçalament hi ha via la paraula “Sanitat” i, de seguida, vaig pensar que seria la cita per a la tercera dosi de la vacuna. Portava setmanes d’espera per rebre-la enmig del nerviosisme atès l’impacte i els contagis que la sisena onada de la covid estava provocant a la població general. En obrir-lo, m’hi vaig capbussar i hi vaig vore que havia encertat, fil per randa. La conselleria de Sanitat me n’informava del dia i l’hora per acudir al meu centre de salut, o millor dit, m’adreçaven a un edifici preparat a l’efecte. En acabar de llegir el missatge, m’hi va quedar un regust amarg. Vaig adonar-me que estava escrit, únicament, en castellà. Vaig estirar el missatge fins a la fi per si, de cas, hi havia cap error. Potser estava escrit en les dues llengües i no m’hi havia adonat. El vaig tornar a llegir. Tanmateix, no n’hi havia cap, d’error. Sols estava escrit en castellà. Res de valencià. Ho vaig preguntar amb alguns familiars i els havia ocorregut el mateix. Vaig pensar si el virus havia afectat també el sistema informàtic de la Generalitat perquè els valencianoparlants no poguérem rebre els missatges sobre el coronavirus en la nostra llengua. Per descomptat, tenim els mateixos drets que qualsevol altre a tindre la informació mèdica en valencià. No obstant, sembla que, una volta més, el valencià ha estat foragitat en un àmbit tan important com el sanitari. Tot i que la vacunació és un procés d’allò més important i essencial per combatre el virus, es poden emprar les dues llengües a l’hora de comunicar-se amb la ciutadania sense que hi haja cap tipus de discriminació entre els castellanoparlants i els valencianoparlants. El fet de fer servir sols una llengua fa pensar que s’hi està fent un exercici de preponderància d’una sobre l’altra, sense cap tipus d’embut.

El succés lingüístic em va fer plantejar fins a quin punt el “meninfotisme” nostrat valencià ens ha convertit en cofois respecte de molts dels fets quotidians que vivim. El nostre esperit reivindicatiu, esvaït des de fa una gran quantitat d’anys, ens fa vore com a normals aspectes que no ho haurien de ser. Què n’hauria passat si el missatge l’hagués rebut un castellanoparlant en un perfecte valencià? L’hauria entès o hauria fet l’esforç d’intentar comprendre’l? Hauria protestat? Hauria escridassat a tots els mitjans de comunicació possibles per fer arribar el seu enuig? De ben segur, de seguida haurien eixit uns quants partits polítics –de la dreta i de l’extrema dreta- a fi de ser-ne els altaveus de la persona afectada per eixe agosarament de rebre un missatge en valencià. Malauradament, ha estat en un tema de sanitat que es podria estendre a molts altes àmbits de l’administració en què el castellà continua tenint una importància major respecte del valencià. El problema no és que una persona no entenga una llengua o una altra de diferent, la qüestió cal plantejar-la en les ganes i la voluntat que hom té per intentar comprendre-la. Per descomptat, les infermeres i el personal mèdic del centre on vaig rebre la tercera dosi de la vacuna no parlaven ni pruna de valencià tot i adreçar-m’hi en eixa llengua. Sortosament, l’entenien. Vaig pensar que hauria estat casualitat. Potser un altre dia i en un altra llengua hi hauria algú que sí el parlaria amb tota la naturalitat, especialment, perquè el valencià és molt senzill però cal posar-hi una miqueta d’interès no sols per parlar-lo sinó per comprendre’l. Quan parlem de sanitat el més important és que et puguen guarir una malaltia, però també és imprescindible que et puguen atendre en la teua llengua.