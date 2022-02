Hay una máxima oriental que se hizo popular en Occidente durante los peores años de la Guerra Fría y hoy está de máxima actualidad. La escribió el general chino Sun Tzu, basándose en los principios taoístas allá por el siglo VI a.c.: «Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de mil batallas. Si te conoces a ti mismo pero no conoces a tu enemigo, por cada batalla que ganes sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, entonces perderás todas las batallas». Espero fervientemente que quienquiera que esté al mando en la OTAN, en Bruselas o en las cancillerías aliadas sepan a quién nos enfrentamos.

Vladimir Putin fue un niño enclenque y huraño que se crío en un ambiente de escasez. Padre suboficial, madre ama de casa, un montón de gente hacinada en una habitación comunal. De adolescente se aficionó al judo. Entrenaba todos los domingos en un gimnasio durante horas soltando alaridos feroces, según cuentan. Le gustaba esa puesta en escena. Su gran ídolo era la KGB y el miedo que inspiraba a los «mantequitas blandas» de Occidente en una mitología que debía, supongo, bastante a los comics y a la propaganda del apparatchik. Pudo terminar en la calle como cualquier maleante broncas y pendenciero, y seguramente hubiera sido mejor para todos. Pero acabó cumpliendo su sueño. Ingresó en las filas de la agencia de espionaje rusa en el verano de 1975. Trabajó como agente encubierto en Dresde, Alemania del Este, colaborando con la Stasi. Desconfió de Gorbachov. Odió la Perestroika. Y a día de hoy todavía reconoce en las entrevistas que la mayor tragedia de su vida fue la caída de la URSS. Tiene su lógica. En marzo de 1990 Putin se vio obligado a regresar a Leningrado (actual San Petersburgo) con el rabo entre las piernas, en medio de una repatriación masiva de agentes de inteligencia llegados desde todos los países del mundo. «Habían sido derrotados, vencidos y, de hecho, se habían quedado sin trabajo, eran los refugiados desplazados de un imperio desmoronado». Estaba en el bando de los perdedores y en paro en un país en el que sólo una década antes el desempleo no existía. Se buscó la vida de taxista. Pero tenía eso que los rusos llaman udacha, sabía caer de pie. En 1996 la administración de Boris Yeltsin lo rescató para trabajar en el Kremlin en un tranquilo puesto de burócrata. No deja de tener su ironía que sin esa convulsión histórica que fue el gran drama de su vida -la desintegración de la URSS- Putin jamás hubiese pisado las oficinas del Kremlin. Desde entonces no lo ha abandonado. Lleva 21 años en el poder. Le gusta que le fotografíen con el torso desnudo y un puñal de comando en el cinto, previo retoque de los michelines por Photoshop. Es tetosterónico. Sólo cree en la ley del más fuerte. Detesta perder. No se corta en decir lo que piensa y cuando miente, lo hace con tanta desfachatez que no engaña a nadie. Su populismo conecta con un sector de la población que tiene necesidad de recuperar el orgullo de gran potencia. La humillación rusa se parece bastante a la humillación que sintieron muchos alemanes con el Tratado de Versalles después de la I Guerra Mundial. ¿Les suena de algo? Sabemos que es astuto y frío. No le tiembla la mano al condenar a la tripulación del submarino Kursk a morir de asfixia tras una agonía de ocho largos días, en el fondo del mar de Barents, antes que aceptar la ayuda de Occidente para salvarlos. No duda en gasear a 150 rehenes en el Teatro Dubrovka. Ni en masacrar a 350 niños en la escuela de Beslán. Con la disidencia interna, lo tiene claro, Alexandre Livtinenko, la periodista Anna Politkóvskaia, o el opositor ruso Alexei Navalni son sólo algunos ejemplos. Por si quedara alguna duda, en su despacho, bien visible para cualquier visita diplomática, tiene un busto de Dzerzhinski, fundador de la checa, la temible policía secreta bolchevique durante el terror rojo. O sea, sin complejos. Algo de esto cuenta el periodista Steven Lee Myers, en la biografía de Putin El nuevo zar. Una crónica fascinante de su ascenso al poder. Quiero decir que estamos ante un enemigo que ha preparado a conciencia la jugada, que se ha cubierto las espaldas de antemano blindando su alianza con China, que tiene el grifo del gas y el botón nuclear. Si los expertos en relaciones internacionales no han leído el libro de Myers deberían ir corriendo a la librería de la esquina. Por la cuenta que nos trae.