Nos vamos a forrar

Por lo visto la guerra fría no acabó nunca y, si rascamos un poco, se remonta a la primera guerra mundial. Hasta se asemeja en sus circunstancias a todas las guerras: una elite que ve su imperio tambalearse y envía a los más miserables que tiene cerca a pelear por ellos. También ha hecho revivir los clásicos nacionalismos imprescindibles en cada estado, al estilo de los equipos deportivos.

Pero el asunto funciona de una manera más romántica que la exhibición de los uniformes. Las primeras medidas para combatir la oleada de soldados rusos en otro país han sido económicas: retirar no sé qué permiso de comunicación bancaria (hasta ayer desconocido para mí, no sé ustedes si sabían de su existencia) para que los millonarios rusos sientan dolor en sus cuentas corrientes.

Yo soy de la opinión de que a los oligarcas rusos les importa muy poco la variabilidad del rublo. Sería mucho peor para ellos que se prohibiera, en tierras de la OTAN, la venta de vodka, disuasorio infalible. Su potencial de enriquecimiento a costa de cualquier régimen no se verá drásticamente reducido. ¡Pero si nosotros no sabíamos que ese permiso que nosotros les habíamos concedido a ciegas estaba concebido para el enriquecimiento de las elites rusas! ¡Nos enteramos de todo a última hora, en pleno bombardeo, en medio de la fascinante nueva revolución del PP! ¿Y aquí cuántas elites hay, dónde se apunta uno, esto va por familias, por países, o por riguroso sorteo ante notario?

Muchos piensan «somos una elite», como si seis imbéciles juntos formasen una elite, cuando simplemente forman media docena de imbéciles. Confundir, adrede, la parte ordinal con el sentido de un nombre colectivo como «elite» o «pueblo», se ha convertido en una moda en nuestro, no diría ya más lenguaje si no que lo llamaría «estas cosas que usamos para lo que imaginamos que es comunicar, pero que en realidad es mentir».

Todos mentimos, pero unos mienten negando los hechos o alterándoles las circunstancias, de manera infantil. Los inteligentes mienten modificando el significado a las cosas por medio de la interpretación o el raciocinio. Por eso todo tiene hay nombres que no conocemos o que no podemos controlar, frases con doble sentido: «ataque pausado», «violencia contemplativa», «jardín botánico de lechugas». Todo es posible en este podrido mundo que gira con una constancia burocrática en torno al sol, donde no hay autoridades institucionales, y donde reina la ley del más despiadado, del más pirata. Hasta hacer un pacto entre... contendientes, sí, pero también socios para que Irán no levante cabeza con su programa nuclear.

¿Se acuerdan de aquella moda buenrrollera de llamar a todo «canalla»? Los bares, el teatro, los restaurantes, todo era «canalla». Pues se equivocaron, porque todo es pirata, la gente le ha cogido el gusto al pirateo.

El pirata entronca directamente con la modernidad, como en los 80 Adam and the Ants, como Espronceda. Si se restringiera el uso de ese famoso código (lo han llamado «Swift», pero es el común código BIC de las cuentas bancarias), el que ha permitido a todos los potentados enriquecerse, el pirateo de bienes escasos sería el futuro de la economía mundial: los datos revelan que las navieras llevan el 90% de las mercancías. No se que quejarán los futuros emprendedores-pirata que de no hay materia prima. ¡Aquí va a haber oportunidades para todos!

Mientras, la gente de agua dulce pide calma, tranquilidad, comprensión, para evitar un conflicto mundial. Como si uno pudiera encargar estas cosas por internet, en frascos, pagándolas en dólares, en rublos o en euros. Yo tengo mi propio plan: voy a dejar que los rusos nos invadan y cuando estén instalados llamaré a mi vecina Amparo para que toque la pandereta en los bares. Mientras les guiña el ojo a los oligarcas, yo les sustraeré la cartera por el método del descuido, que te cae menos pena. Las ocasiones hay que aprovecharlas como vienen. Nos vamos a forrar.