Todo empieza con uno que se levanta a primera hora de la mañana y camina medio somnoliento hasta la ducha, luego se cepilla los dientes frente al espejo, sin olvidar el tercer molar, y después, tras vestirse, se desayuna. O se levanta, se desayuna, se cepilla los dientes (incluido el tercer molar), se ducha y se viste antes de salir disparado hacia el trabajo. Tanto monta.

Esa es una primera definición metafórica de rutina que se me ocurre. Una rutina fiel que se reproduce a lo largo de los días de la semana, exceptuando el fin de la misma (este tiene otra rutina, es una rutina dentro de otra: una metarrutina, digamos), en el segmento de los meses y en la banda ancha de los años. La pregunta que me formulo, desde una hipótesis de cariz existencialista, es si esto supone un desgaste emocional, si tiene sentido ese ejercicio sin sentido, tal como diría Camus. O sea, Sísifo con el pedrusco a remolque desde hoy hasta la eternidad, que es lo mismo que decir hasta la muerte. ¿Hay cansancio en ese ritual diario del dentífrico con sabor a menta y el café en tazón mientras sigues las noticias (Ucrania, covid, la sequía, el precio de la electricidad, los trampantojos de los políticos de siempre) a primera hora en el televisor de la cocina, echando de vez en cuando una ojeada fugaz al reloj por si acaso se te pasa y no llegas a la oficina?

La rutina, por su propia naturaleza, es asfixiante, pero, hay que reconocerlo, se valora de diferente modo según el tramo de edad. De pequeño, lo mejor era quebrarla, hacerla añicos, ya que lo que era placentero para el adulto (las largas y silenciosas siestas de verano en la casa alquilada), lo que se imponía sin rechistar, para el niño era el peor de los horrores (cuándo se despertarán). La rutina del colegio, por ejemplo, yo la odiaba.

Aulas frías, compañeros deprimidos con cara de borrego como yo, profesores distantes que ignoran tu nombre, el olor viciado de los pasillos y ese otro del salfumán de los lavabos entre acre y ácido, se percibía en las mucosas. El de matemáticas con los diagramas de Venn trazados con tiza en la pizarra, o el de lengua, un tipo flaco como un junco de metro noventa, con la definición de adverbio y su función morfológica en el texto, el de ciencias precisando (lo recuerdo) que las partes del tronco son corteza, albura y duramen. Recuerdo esto último, pero ignoro cómo lo memoricé ni qué significaba con exactitud, pero logré interiorizar los tres términos, y aceptemos que la albura y el duramen no son justamente palabras fáciles de retener para alguien como yo que era un resistente en aquel colegio, aquel colegio extraterrestre, donde el titular de historia se pasaba media clase desprecintando su paquete de Mencey, fumando un cigarrillo detrás de otro con codiciosa sensualidad, y la otra mitad enseñándonos, jornada a jornada, qué había que hacer para marcar un gol en la portería opuesta. El de historia y en clase de historia. No había nada como despertarse una mañana y sentir fiebre, dolor de garganta, y tu madre te daba el termómetro y te arropaba, nada como quedarse en la cama con un «Tintín» a mano, mientras tus dos hermanos, con abrigos y carteras, se largaban hacia el colegio, hacia su rutina.

Con el tiempo he aprendido a convivir con la rutina, por la edad, pues sé que no es posible escapar. Sin embargo, hay una que me sigue venciendo, la del fin de semana. Esta tiene su propio ritmo y perspectiva, respecto a la de la semana completa. No es la misma, de otro lado, la del sábado, más llevadera, que la del domingo. En ambas, sí, se modifica el cronómetro e incluso el cronograma semanal. Lees en la cama en posición transversal, alargas el café sin fondo televisivo ni noticioso que te pueda aguar la ceremonia. La ducha es más tarde y morosa, te cepillas los dientes (ahora, paradójicamente, es posible que te descuides con el premolar), o sigues en pijama hasta el mediodía, si no has de bajar el perro.

La rutina del domingo posee otra piel más específica. Esta es la que me devuelve a esa que odiaba de niño y de adolescente, esa que se impone con labor de zapa poco a poco, te coloniza por dentro, y revienta como una pústula a mitad de tarde. Esa que te obliga a plantearte, mientras observas la calle desde la ventana, si la vida, carajo, solo esto. Porque, además, al día siguiente es lunes y no tienes hechos los deberes y estará el de historia con sus zarandajas futboleras y de nada servirá ponerte enfermo porque no hay alguien que te dé el termómetro, no hay alguien que te arrope, no hay alguien que te salve de tanta ignominia y de tanta angustia. Y no sirve ni «Tintín», ya que te lo sabes, rutinariamente, de abajo arriba y de arriba abajo.