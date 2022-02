Algo importante ha fallado durante las últimas semanas. De pronto, un presunto caso de corrupción se torna en contra de quien lo denuncia, pese a tratarse del presidente del segundo partido político de España. Se difunde un hipotético e ilegal espionaje dirigido a comprobar el acto considerado corrupto. Quien esgrime esta intrusión, presidenta de la Comunidad de Madrid, sale beneficiada de la confrontación tras recibir un apoyo mediático formidable y el soporte, en la calle, de apenas 3.000 personas. Su partido, bien conocido por su concepción jerárquica, entra en pánico. Estos son los hechos estilizados que han abierto una crisis abrupta, autodestructiva y tóxica para el funcionamiento de la democracia española, por más que ahora se reconduzca.

Una modalidad de crisis tan cruenta como esperpéntica, jaleada por las lenguas de fuego y estimuladas por las banderillas negras de quienes, desde sus fobias, filias, intereses materiales y tertulias de todo a 100, pontifican habitualmente sobre la legitimidad de quienes atrapan en las redes de sus inquinas. Jueces honorarios que apilan una pretendida fuerza moral y una condescendencia suficientes como para, al margen de los órganos democráticos de decisión de los partidos, propagar nuevos dogmas entre sus afiliados y exorcizar a los discrepantes. Los mismos personajes que, por sí mismos o como voz fiel de terceros, pretenden fijar el nivel de lo políticamente correcto pero que, llegado el momento, son capaces de echarse al monte y pasar de los perdigones a la artillería para lograr la victoria de sus propósitos.

Que algo no funciona lo revela el origen de ese fuego amigo, localizada en torno a la almendra madrileña. Con la implicación de personajes que, en teoría, deberían acumular un excedente de sentido común, de contención y de diálogo pacificante, en lugar de exponer sus carnes abiertas al resto del mundo. Una exposición ayuna de argumentos, de diferencias de opinión, de esgrimas civilizatorias en torno a lo que mejor funciona en las políticas públicas y mayor beneficio aporta a la solución de los problemas ciudadanos. El descaro es máximo y sin maquillaje que lo disimule cuando el motivo, que no razón-, de la sangría, radica en desencuentros con implicaciones penales. En una subasta de cieno. Lástima que Goya no pueda pintarlo.

Algo no funciona bien en España porque no es la primera ocasión, ni mucho menos, en la que se constata que, cuando algunas élites de Madrid muestran su afán de poder, su ambición de ser pontífices dirimentes del bien y del mal y su confianza en una inteligencia que es más dogmática y autoritaria que flexible y dialogante, la mezcla implosiva resultante se extiende al resto de la geografía española con intenciones replicantes. Ese Madrid de confabulaciones y mensajes viscerales busca excitar al resto de la sociedad y lo consigue con mayor éxito allá donde prevalece el conformismo o la debilidad. El ejemplo de la sucursal valenciana así lo ha confirmado, en contraste con la capacidad racionalizadora que se ha expuesto desde otros territorios. De nuevo, frente a un fallo de las arquitecturas centrales, el sentido de responsabilidad de diversas CCAA periféricas ha reconducido la anarquía inicial.

Con todo, la existencia de este tipo de sucesos desestabilizadores lanza una seria advertencia: los poderes públicos situados más allá del centro geográfico del país precisan reforzar sus cordones de seguridad para evitar que la alienación procedente de algunos puntos de decisión u opinión del Madrid nativista y chulesco no envenene las relaciones sociales en otras CCAA e imponga, como aceptable, un estilo de hacer y destruir que lesiona las instituciones, consume el prestigio de los actores públicos y fagocita los valores democráticos.

A esta primera advertencia le sigue otra. Este país se está «refranquizando». Ahora, el poso doméstico, nacionalista, xenófobo y dogmático se ha encontrado, en el mismo tálamo, con las corrientes exteriores que incorporan la negación y el rechazo: de la democracia liberal, el feminismo, el cambio climático, de la ciencia como fuente de certezas, de la economía con presencia pública moderadora de los fallos del mercado y de la economía anarcocapitalista. Un cocido que, con sus matices y remarques propios, está explotando Vox. Y, mientras el mandarinato del primer partido de la oposición ha jugado a desangrarse, Vox se ha limitado a verlas venir y recoger los nuevos regalos. Sin moverse, sin apenas hablar, sin necesidad de que se le escuche: son sus vecinos ideológicos los que, con sus fracasos estratégicos y su propensión a la autolesión, le llenan el buche de abundantes apoyos electorales.

No, tampoco es momento para esbozar sonrisas desde el burladero que se considera progresista. Antes que los cálculos sobre expectativas, por positivas que sean, se encuentra, sin duda, la salud democrática. Una democracia sana y estable. Una democracia que levante razonables expectativas de confianza y certidumbre. Una democracia que no se sostiene por sí sola: necesita de vacunas para atajar la pandemia que ataca a los países herederos de la Ilustración y arquitectos del Estado del Bienestar. Una democracia que se aísle de los odios y de sus propagadores. Una democracia que, identificada con la España de las Españas, diga basta a quienes se sienten titulares de privilegios intocables justificados por la acumulación de agendas endogámicas, ventajismos geográficos, conspiraciones recentralizadoras y habilidad para los codazos en el ordeño de la cosa pública. Incluido el privilegio de ignorar o modelar a su gusto lo que millones de personas expresan con su voto.

El dia 26 estava núvol, però en la sala de màquines del Veles e Vents la tripulació omplia de llum i de claror el matí. Quatre dones i un home desplegaven de popa a proa la determinació d’acabar amb la prostitució, hissaven la bandera feminista i salpaven per a continuar la travessia encetada per la defensa dels drets de les dones.

El quadern de bitàcola no tenia ni dubtes ni ambigüitats: la prostitució és un acte de violència sexual i masclista exercida contra les dones, contra el seu cos i contra la seua ànima; no és una professió, ni un treball, ni una activitat extra ni complementària ni, molt menys, un plaer. Aquesta era la consigna que marcava el full de ruta de la jove expedició.

Passar hores immersa en una falsa calma chicha en una rotonda o a vora carretera, a zero o a 40 graus, tot esperant el client de torn, per a sotmetre’s a la demanda sexual requerida, la que siga, no pot regular-se des de cap paràmetre ni laboral ni professional, on drets tan bàsics i elementals com la salut i la seguretat laboral de les dones queden totalment dinamitats; així ho defensava Ana Domínguez, secretària d’Igualtat del PSPV-PSOE, amb la teoria de la doble veritat, que ens ajuda a entendre que la prostitució i els drets laborals són dues esferes irreconciliables.

Les dones prostituïdes són dones sotmeses, abusades, desesperades i maltractades, apuntava Sandra Gómez, vicealcaldessa de la ciutat de València, que advocava per dir les coses pel seu nom i parlar dels puteros com a consumidors i executors d’aquest tipus de violència, d’aquesta esclavitud; perquè dir que és un dels oficis més vells del món és no voler abordar aquesta qüestió amb la valentia i el rigor necessaris; és, en definitiva, desenfocar, mirar cap a una altra banda i llançar-ho tot per la borda; sobretot, en un país com el nostre on, segons la ministra de Justícia, Pilar Llop, ocupem el primer lloc en consum de prostitució a Europa i el tercer en el món. No podem crear, en paraules de la ministra, un Estat proxeneta que pretenga regular una qüestió «no regulable» ni laboralment ni de cap altra manera, perquè el drama de les dones prostituïdes no pot servir per a cotitzar i pagar els impostos que sostenen l’estat de benestar.

L’educació o, millor dit, la coeducació, basada en el respecte i la igualtat d’oportunitats per a totes des de l’escola, és l’inici imprescindible per a canviar el pas d’unes dinàmiques socials tradicionals que, segons José Muñoz, secretari d’Organització del mateix partit, tenen un solatge cultural significatiu que les determinen i fan que, ara per ara, vivim una guerra de cultures que homes i dones hem de revertir.

Per això, la moderadora i secretària d’Igualtat CEF-PSOE, Andrea Fernández, des del timó ho explicava amb determinació, convençuda i resolta, quan digué que per a arribar a bon port i plantar la bandera abolicionista, contra la prostitució, amb tota la normativanecessària, en defensa dels drets de les dones, calen tots els esforços i tots els compromisos socials, institucionals i polítics; i reprenia la citació: «...lo haremos aunque nos quedemos solas».