«Quan el vaixell s’enfonsa les rates l’abandonen» és una metàfora que il·lustra amb tota la càrrega negativa l’actitud que prenen alguns polítics quan s’aproxima una adversitat. Com n’hi ha un exemple tan recent de ni tan sols una setmana —les desercions en massa patides per Pablo Casado—, m’estalvie de fer-ne cap aclariment més. El cas és que el xicot s’ha quedat més a soles que la una, que en l’escala zoològica de claveguera és tant com dir que al seu costat no queda ni una rata, prova evident que hi ha més noblesa en una revenja entre clans que en un partit dirigit per rosegadors que, si tenen un sentit ben desenvolupat és el de l’olfacte, i Casado començava a desprendre un tuf a cadàver que destrossava la pituïtària. No és fàcil desratitzar un partit on la plaga de rosegadors afecta la classe dirigent. I no està clar que el flautista gallec els endolce tant els oïts que se’ls emporte tots al darrere; la màgia d’embruixar només la té Ayuso (no cal nom per saber de qui es tracta). La flautista de Hamadrid espera com la Ventafocs que arribe l’hora, sabedora que qui rosega l’últim rosega millor. Popular i populista, ha fet del simplisme una virtut i de la gosadia una marca. Què més se li pot demanar? Sectarisme, arrogància i cinisme? Doncs també en té, i de la mida d’una catedral. Atributs que generen un efecte manada fins i tot en gent que no té on caure morta que l’ovaciona qual Cleòpatra entrant en Roma, gent disposada a immolar-se abans que ser rescatada pel ‘govern socialcomunista’. Des que deixàrem de ser micos i baixàrem dels arbres sabem que la lleialtat no és una flor que abunde al camp de la política. Per això no sorprèn que Carlos Mazón, cap de colla del PP valencià per la gràcia gens divina de Casado, presumisca ara d’haver animat al president de la Xunta de Galícia a fer fora al seu valedor. Res de nou en el front rosegador. No és la primera volta que tallen la mà que besaven amb devoció ni la primera que besen la mà que no poden tallar.