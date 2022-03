Todo parece reconducir el día a día de los asuntos públicos a la figura del «fer i desfer» con el mayor desprecio a cualquier forma de racionalidad. Y en ocasiones se alcanza el ridículo. Por ello, reflexionar sobre el detalle puede ser un buen medio para alcanzar otras cotas y, sobre todo, para evitar la asimilación de nuestra conducta personal a la propia del «fer i desfer».

Mi paseo diario por la Alameda hace tiempo que muestra algo inevitable: las raíces de los árboles en la misma medida en que enraízan y hacen suya la tierra rasgan el itinerario del carril bici. Los rotos ya son muchos y otros muchos están en ciernes. En cualquier caso algo se ha puesto de relieve: el trazado de ese carril bici no ha respetado el espacio propio de la acacia, porque el trazado del carril linda con el alcorque. Si intercambias los buenos días con los trabajadores que están reparando esos firmes y reconstruyendo unos metros de ese carril bici, accedes a una declaración espontánea, a lo que es su convencimiento: «lo que estamos haciendo no sirve para nada. Hoy trabajamos aquí, mañana unos metros más adelante y, a la vuelta de uno o dos años, volveremos a realizar una tarea equivalente; tarea del matalafer». En este diagnóstico el trabajador acierta al subrayar que su tarea es de carácter cíclico, como la del matalafer, pero se equivoca al trasladar una valoración negativa a la misma, pues la tarea del matalafer que todos los años vareaba la lana de colchones cuando el sol apretaba, tenía razón de ser: perseguía higiene y buen descanso; la de los operarios municipales no la tiene y le sería de aplicación más de un dicho sobre la casa bien regida.

Ya no me pregunto ante lo inútil de estas tareas si nadie se da cuenta de lo evidente: lo que está mal trazado es el carril bici. Por ello, lo que me pregunto es porqué nadie se niega a programar tareas que son inútiles; porqué nadie se planta! Las tareas del operario municipal se convierten por sí mismas en un símbolo: La exigencia de trazar nuevas sendas!

Y llegado a este punto, de esa figura del «fer i desfer», hago categoría e invito a todos los lectores a la aplicación de la misma a otros órdenes de la vida social. Es al hacer esta trasferencia cuando creo que percibirán la necesidad de unos gestores que no ordenen tareas inútiles, que respeten, al menos, la racionalidad técnica. De persistir en la política del «fer i desfer» debe saberse que los vuelcos de la opinión surgen tan pronto como se da una oportunidad para hacer patente el hartazgo provocado en los ciudadanos por tanta barrumbada y tanto desperdicio en un mundo carcomido por los excesos y las necesidades.