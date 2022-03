Bienvenida al abordaje

En estos instantes en los que me enfrento al encendido del ordenador, los barones alcanzan el hotel, y no la sede madrileña en venta, en el que diseñar el abordaje de la situación. La inmobiliaria, por tanto no; la otra. Y aunque sigue sin aparecer está a punto de hacerlo el elegido, el mismo del que se enfatizan mayorías absolutas, el que en el terruño Vox no se come un colín, sus sesenta años con un crío de cinco que no deja de preguntar «papá cuándo viene» y la casa frente al mar en la que habita antes de que se pronuncie sobre si se muda a disfrutar de la selva madrileña que aguarda. Debe estar deseando el hombre.

Casado ha conseguido despedirse en abierto zafándose a última hora del plan urdido por los enterradores. En cambio, Telecinco repuso en la víspera el «Mi casa es la tuya» en el que Ayuso invita al galán y abre la puerta a Miguel Ángel Rodríguez a que eche un rato en una de sus escasísimas apariciones dado que sus labores en la trastienda desde que se emitió el encuentro veraniego han debido ser un no parar. Todo parece medido, los tiempos concuerdan. El programa coincide con la llamada a capítulo de la dirección a la niña desinhibida y la espera del dúo de pazguatos dándosela de malotes. El que respondió fue Bertín en Navidades: «Es una chavala con una personalidad increíble y bien asesorada por Miguel Ángel. Me asombra y me cabrea muchísimo que le estén haciendo la cama dentro de su propio partido». Había que estar mucho más avisado para saber que la emisión del «Grândola, vila morena» era la llamada revolucionaria que para captar que en este caso algo se aproximaba. Pues ni por esas. A fin de completar la radiografía, un espacio de radio contactó en Cieza con el creador del famoso concurso y preguntó si existe un museo que albergue el ejemplar con el que se impuso en su día Teodoro. No, pero donde tiene intención de anclarse el campeón es en el escaño pese a que han empezado a empujarlo a base de bien. No se descarta que lo primero que diga Feijóo sea a otro perro con ese hueso.