Estos días aparece en casi todos los medios de comunicación la noticia de que en la nueva Ley Orgánica para el Sistema Universitario (LOSU), los nuevos profesores de Universidad se tendrán que formar para poder dar clase. Parece que esta vez, el ministro de Universidades Joan Subirats está acertando en el tiro, pues como dice el dicho, una cosa es saber algo y otra es ser capaz de enseñarlo de manera eficaz. En la universidad hemos pasado muchos años dando por supuesto que un licenciado o graduado que se ha doctorado, ya sabe enseñar sus conocimientos y que se puede enfrentar a una clase de hasta cien alumnos y manejar todos los resortes de una profesión complicada.

Como dice un proverbio conocido en el ámbito académico, el profesor los primeros diez años sobrevive como puede, los siguientes diez enseña lo que sabe y los siguientes diez enseña lo que necesitan sus alumnos. Aquí los pedagogos, sin atribuirnos la exclusividad del tema, tenemos mucho que decir, si no queremos que el profesorado novel universitario desperdicie sus capacidades durante muchos años sobreviviendo o, como hacen algunos, explicando a su alumnado el tema de su tesis doctoral, porque es de lo que sabe, aunque no venga a cuento. Al final del camino, casi todo el profesorado sabe dar clase, y la mayoría lo hace muy bien, con una u otra metodología, pero se trata de acortar ese camino y de transmitir a los nuevos profesores las técnicas pedagógicas y didácticas que son necesarias para la docencia. Parece mentira que algo tan lógico no se haya pensado hasta este momento, pues con un coste mínimo, se puede aumentar la eficacia del sistema de modo notable.

En otros niveles del sistema educativo, todo el profesorado, en mayor o menor medida, recibe la formación pedagógica necesaria para ejercer su profesión. Los maestros estudian durante cuatro años las metodologías específicas para enseñar al alumnado de Educación Infantil y Primaria. Los que quieren ser profesores de ESO, FP o Bachillerato, además de su titulación, tienen que realizar un master de formación pedagógica y didáctica específica que dura un año y en el que tienen dos meses de prácticas. Es evidente que no es suficiente para preparar al profesorado para una tarea tan compleja, y por eso se está hablando de ampliar esta formación, pero al menos es algo. Pero un profesor universitario se enfrenta a una tarea sumamente compleja sin los recursos ni la preparación necesaria para desarrollar todo su potencial educativo.

Así que bienvenida sea la formación inicial del profesorado que se prepara en la nueva ley, pero, con permiso del Sr. ministro, me voy a permitir darle algunos consejos sobre cómo debe ser esta formación. El llevar cuarenta años de profesor en todos los niveles del sistema educativo, creo que me permite semejante atrevimiento. Si la nueva formación va a consistir exclusivamente en asistir a unos cursos teóricos de formación pedagógica, estaremos añadiendo una nueva barrera burocrática al ya sobrecargado profesorado universitario, pues necesitará un nuevo certificado para ejercer la profesión, pero en el que habrá invertido un tiempo desproporcionado para un aprendizaje escueto. Por ello es fundamental seleccionar bien a este profesorado que podemos llamar formador de formadores. Debe tener experiencia contrastada, debe tener valoraciones muy positivas de su alumnado de manera continuada, debe conocer los principios y teorías fundamentales de la educación, debe dominar diversas metodologías didácticas como la lección magistral participativa, el trabajo cooperativo, el aprendizaje por proyectos, grupos de discusión, clase invertida, manejo de las nueva tecnologías aplicadas a la educación, etc. debe saber los métodos fundamentales que existen para evaluar la adquisición de conocimientos, dominar las técnicas emocionales para gestionar una clase numerosa, saber cómo llevar las tutorías, etc. Pero todo ello no es suficiente si no se complementa con un aprendizaje práctico “in situ”. Para ello es necesario seleccionar a los mejores profesores y mandar a los noveles con ellos para que vean y aprendan cómo trabajan en clase. Pero no con uno ni con dos, sino con los suficientes como para aprender diferentes estilos y metodologías docentes. La mayoría de estos profesores estarán encantados de acogerlos de modo voluntario en sus clases, simplemente por un sentido de responsabilidad profesional y amor por la docencia de calidad. Pero no se debe caer en una endogamia de titulación. Un futuro profesor de química debe poder asistir a las clases de uno de pedagogía y viceversa, pues de lo contrario no dejaríamos de mirarnos en nuestro propio ombligo.