Avui es el dia en que, quan era nen i adolescent, a l’escola dels PP, Salesians del carrer Sagunt a València ens recordàvem que teníem que morir, morir es, simplement, esdevindre pols, com aquella cendra amb la que ens feien una creu al front mentre el mossèn de torn ens etzibava allò de «memento, homo,qui pulvis es,et in pulverem reverteris». Nosaltres ens ho preníem tot rient, estàvem en l’edat de riure i berenar-mos el món i veiem molt lluny aquella amenaça litúrgica de convertir-nos en pols, i, a més a més, el nostre llatí, en aquells moments, es reduïa a les respostes que com escolanets havíem de contestar cada mati en ajudar al mossèn a dir missa.

El que si sabíem es que amb aquella creu de cendra començava un temps encara més gris del que ens tocava viure en aquells anys d’una Espanya en blanc i negre. Deien que no es podia menjar carn, a nosaltres encara no ens afectava l'abstinència, a escola els mestres ens empenyien a fer sacrificis per un Deu que havia mort per salvar-nos, i no sabiém de quins perills ni de quina cosa haviem estat salvats per aquell home coronat d’espines que mig nu presidia les aules, clavat a una creu entre dos figures de les que en classe de FEN, Formació del Espiritu Nacional, ens contava la vida un professor amb una insígnia dels guanyadors al trau de l’americana. Ara pense que no se quina mena de sacrificis podíem fer aquella colla de galifardeus que ja començàvem a pensar en les nenes de l’escola de monges que els diumenges venien al cinema escolar i que ens feien anar cada dilluns a confessar-nos amb l’ànima en perill per excés de «pensamientos impuros».

Però en aquest negociat dels pecats també hi havien classes socials, si tenies diners podies escapar del pecat, podies oblidar-te del «ayuno y abstinència» pagant uns dinerets a l'Església, compraves un paper que es deia butlla, establert per un Papa a Roma feia segles, i tenies barra lliure la majoria de l’any per menjar carn cada divendres, menys en Quaresma, i atipar-te els dies que els demés, els que no podien comprar una butlla, tenien que menjar menys, molts ja ho feien els dies de cada dia perquè no els arribava el sou per menjar tot el que el cos els demanava. Això va ser abolit pel Papa Pau VI l’any 1966, i ara uns, els que podien pagar, i altres, els que moltes vegades complien amb aquestes sacrificis penitencials ho feien per necessitat de queviures han de complir la penitència.

Amb la Setmana Santa el panorama es tornava més fosc, uns draps morats tapaven les imatges als temples, les ràdios sols emetien música clàssica o religiosa, les mares ens deien que no cridarem si eixíem a jugar al carrer, a les ciutats tancaven el centre a la circulació de vehicles i dones amb mantellina i homes de negre es dedicaven a visitar els temples. A València en aquells moments l'únic barri amb ambient festiu, amb sordina, era el barri mariner on havien unes processons a les que acudia gent de totes les parts de la ciutat. Ja adolescents la nostra preocupació era buscar les xiques amb les que formaríem el que dèiem «el corro» per passar junts els dies de Pasqua, una pasqua sense «pasqueres» podia ser tot un drama. Els de Benimaclet sempre acabàvem a Alboraia per trobar-les, i les trobàvem. En aquells moments encara no coneixia el poema que Maragall va dedicar a una xica un dimecres de cendra, si l’hagues conegut jo també li hauria dit a alguna d’aquelles «pasqueres» «No et facis posar cendra, no et facis posar cendra/patró de la joventut/ que no té res a veure la mort, la cendra, amb tu»