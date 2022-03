“Es una bomba de relojería”. ¿Qué pasará cuando el permafrost se descongele? “¡Estamos perdidos! Lo que oculta es metano, nuestro horizonte más cercano es el colapso” y no será “tan guay como en Mad Max”. Cynthia joven periodista se unió a Extinction Rebellion en dos mil diecinueve. Con la sala repleta de público en el Centro Municipal de Juventud de Orriols expuso estudios y conclusiones sobre el peligroso estado en el que se encuentra el planeta Tierra. “La humanidad está en peligro, ahora nos quedan ocho años” para aminorar la velocidad a la que se está provocando la extinción masiva en la época geológica denominada, por tal causa, Antropoceno. Si el calentamiento global alcanza los cinco grados surge la posibilidad de extinción humana. ¿Qué pasará cuando en próximas décadas más de un millón de especies ya no existan? ¿Cuántos años necesita un árbol para crecer? ¿Quién frenará la tala de diez millones de hectáreas de bosque que se realiza anualmente desde el año dos mil quince?

Contaminación, agricultura industrial, destrucción del hábitat, cambio climático. Todo suma en la cuenta atrás para el colapso. ¿Y qué? ¿Alguien variará su manera de hacer negocio? ¿Las renovables son o no son resolutivas? “Tiene muchas limitaciones, están muy destinadas a la electrificación…como con el petróleo funciona todo” apunta Cynthia.

“Henri de Saint-Simon, ilustrado relevante, nos previno del peligro de que el gobierno de las personas fuese desplazado por la administración de las cosas” escribe el consultor ambiental de la UNESCO (Unión Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura) Ramón Folch en La quimera del crecimiento.

“Hemos tenido un montón de cumbres por el clima” en veintiséis ocasiones se han reunido las fuerzas políticas pero “algo tiene que cambiar” ya que las emisiones de CO2 han subido un sesenta por ciento, treinta y seis mil millones de toneladas. “Evidentemente no funciona”, añade la escocesa Michel profesora de inglés e integrante de Extinction Rebellion Valencia (XR) quien en su disertación recalcaba: “No quiero asustar”. Michel espera de las personas que “cuando lo entiendan bien van a querer hacer algo o las cosas se van a poner muy feas, la gente tiene que presionar, moverse en la calle, ¡básicamente tenemos que cambiar todo!”. Involucrada en el activismo confiesa que “es superbonito cuando se ve todo lo que se puede hacer” para movilizar al poco más del tres por ciento imprescindible de la población mundial para ejercer suficiente presión y poder salvar a la humanidad…”¡es mucha gente!”, reconoce.

Una en Suecia, dos en Río de Janeiro otra en Johannesburgo (Sudáfrica). Cumbres y más cumbres del clima y el desastre sigue anclado en la metodología financiera y de poder. ¿Se llegará al acuerdo “30 por 30” mediante el cual en el año ¡dos mil treinta! (dentro de ocho años) el treinta por ciento de tierras y el treinta por ciento de mares serían protegidos? ¿Y con el setenta por ciento restante de ambas áreas que pasará? ¿Convertidos en escombreras contaminantes, explotados hasta la devastación, aniquilada cualquier biodiversidad? Siempre las mismas preguntas y nunca respuestas concluyentes por canales oficiales. Tras sesenta y cinco millones de años desde la última extinción masiva, el ser humano se enfrenta a la realidad de su codicia camino de un final que se ha descafeinado o viciado de cara a la opinión pública.

“¡Eso es cosa de ecologistas!” siguen opinando muchas personas. “Lo más potente es el boca oído” asevera Yui de cuarenta y un años perteneciente a Orriols en Lucha reconociendo que “hay mucha gente que se siente ajena” eludiendo la deriva catastrófica desencadenada por el desorbitado cambio climático. Yuri comenta que “ha habido una apelación a la gente más joven”. ¡La juventud, la infancia!, ¡nietos y nietas! ¿Nadie piensa en lo que les dejan? ¿Acaso todo el mundo tiene un bunker aclimatado y provisto para subsistir durante más de medio siglo hasta que se atisbe cierta posibilidad de disfrutar del planeta tras desastres naturales previstos y otros holocaustos generados por el ser humano?

“La sexta extinción masiva” toma cuerpo con la desaparición de las tres cuartas partes de insectos en veinticinco años, insectos polinizadores, mariquitas que acaban con el pulgón, chinches predadoras de plagas en agricultura, eliminadores de residuos orgánicos y metales pesados como la familiar cochinilla un artrópodo capaz de sanear aguas subterráneas. ¿Qué pasará cuando los imprescindibles invertebrados hayan sido aniquilados? Caracolas, escarabajos, arañas, langostas. David Abram, ecologista y filósofo estadounidense, relata que “los insectos, esas entidades diminutas, pueden tener (una gran influencia) sobre la especie humana” según recoge la escritora Marion Copeland en Cucaracha.

¿Y los humedales?

“Estamos desequilibrando el mundo” apunta Michel refiriéndose a que el noventa y seis por ciento de mamíferos es ganado y personas. “Lo estamos machacando”, ya en ¡dos mil diecinueve! el setenta y cinco por ciento del planeta estaba destruido. Y, suma y sigue. “Estamos haciendo el record, año tras año” en aumento de temperatura.

“Kingston (“planta eléctrica a vapor, obsoleta, energía extraordinariamente barata, altas emanaciones de azufre con lluvia ácida”) constituye un ejemplo clásico de lo que podría denominarse la falacia del dispositivo perfecto. Aceptada por algunos ecologistas, ejecutivos de la energía y políticos, esta falacia sostiene que resolver los problemas energéticos es fundamentalmente una cuestión de aguardar la tecnología energética “adecuada”: el motor adecuado, el combustible adecuado. Una vez que se dispone de la tecnología milagro, prosigue esta fantasía, el éxito está garantizado…exceptuando la estupidez de los consumidores o la codicia de fuerzas corporativas oscuras y poderosas”, escribía el periodista de investigación estadounidense Paul Roberts hace ya doce años en El fin del petróleo. ¿Algo ha cambiado en tal definición del ser humano? ¿Por qué el auto engaño sigue siendo el método de supervivencia cotidiana?

”Por mucho miedo que tengamos hay que afrontarlo” propone Cynthia. El filósofo y pensador estadounidense William James esgrimiría: “La evolución ancestral ha hecho de todos nosotros unos luchadores en potencia”.

“Tenemos que llamar la atención, hay muchas cosas que puedes hacer dentro de XR, intentar salir en la prensa, hay que buscar otras maneras, hay un montón de científicos apuntados a XR” informa la joven escocesa que luce, al igual que su compañera, un pin de color verde con el símbolo del movimiento social ante la emergencia climática y ecológica, compuesto por un círculo representativo de la Tierra y una equis como reloj de arena en color negro, símbolo integrado museísticamente.

¿Por qué no se percibe nada de la asamblea ciudadana ya existente desde el mes de noviembre del año pasado en España para tratar temas como el caos que se avecina? “Los políticos están pensando en los siguientes cuatro años” dice Michel.

“¿Cuál va a ser la situación en veinte años? veo una situación terrible” añade una representante de Valencia Acoge.

“El problema del cambio climático empieza en los campos, va a haber menos lluvia, ya en los pueblos no hay más posibilidades”. Un joven senegalés expuso lo que en su país se vive. Los pescadores “cuando lleguen muchos plásticos al mar ya no podrán pescar” y “la gente buscará la forma de vivir en cualquier lado”.

“¡Dejar de mirarnos el ombligo! Aquí se seguirá viendo el problema de lado” clama otra participante añadiendo que “pueblos enteros de la Amazonía han sido exterminados, Colombia es el peor país para ser defensor del medio ambiente”.

El escritor satírico del siglo diecisiete Jean de La Bruyère avanzado en el retrato de los poderes corruptos que juegan con la existencia de la humanidad dictaminaría hace cinco siglos: “El pueblo no tiene ingenio y los grandes no tiene alma: aquél tiene buen fondo y no tiene apariencias, estos no tienen más que apariencias y simple superficie. ¿Hay que optar? Pues no vacilo: quiero ser pueblo”.

“¡Nada es transparente!” afirma otro asistente a la charla titulada: “Camino a la Extinción y qué hacer al respecto, con voces del global sur y la colaboración de Valencia Acoge”. Dicho joven añadiría que más de ochocientas personas murieron en Colombia el año pasado por realizar acciones de boicot a empresas que vulneran los derechos humanos arrasando territorios.

Adiciona el ensayista y filósofo español Fernando Savater en su libro: Despierta y lee, un concluyente comentario histórico: “Según dijo el guasón de Montaigne la elección está entre quienes matan a la gente para comérsela o se la van comiendo viva hasta que se muere…”