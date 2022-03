Em vaig prometre no escriure en aquesta columna sobre la guerra entre Ucraïna i Rússia. I no, no trencaré la promesa.

El que sí que vaig a fer és parlar d’un «efecte col·lateral» d’aquesta maleïda guerra. Perquè no hi ha cap guerra, cap, que siga bona per a les persones. Només cal llegir algun text sobre com es tracten, com es deshumanitzen les persones d’un bàndol i l’altre. Però això és un altre tema.

A Ucraïna la compravenda de criatures pel sistema de ventres de lloguer és una pràctica habitual entre les dones amb poc recursos econòmics i que es veuen abocades a gestar per a altres. És un dels únics països d’Europa on aquesta pràctica d’explotació reproductiva de les dones està legalitzada per als estrangers.

Òbviament el negoci és majúscul i han proliferat les «granges» de dones gestants per aquest tipus d’explotació reproductiva. Allà les dones han de passar la recta final del seu embaràs privades de llibertat i sense contacte amb les seues famílies per allò dels «controls de qualitat del producte final». O siga que no hi haja cap risc per a les criatures que han de nàixer per a ser venudes a persones estrangeres.

Amb l’esclat de la guerra el negoci perilla. I ja es tenen notícies de què s’estan traslladant a les dones gestants a altres països com Polònia o Georgia perquè parisquen en condicions les més segures possibles.

Però, quin futur els espera a les mares una vegada hagen donat a llum en països estrangers en mig d’un conflicte armat, lluny de les seues famílies i sense massa o cap coneixement de l’idioma? No se sap. I no se sap, perquè l’objectiu del negoci ja s’haurà salvat i quedat resguardat. Per tant, el que es puga passar a elles ja no és ni important ni problema de les agències que són les que realment fan el negoci.

Però també hi haurà casos on «la comanda» siga cancel·lada per la mateixa guerra. Què passarà en aquests casos? Es podrà garantir un avortament gratuït i segur per a la mare i la criatura, si la mare així ho decideix?

Però encara hi ha un altre supòsit i és quan les mares no «puguen» complir amb el contracte per la situació de guerra. Cobraran pel que han fet? Seran multades per no poder complir? Què passara amb aquestes criatures?

Eixos són perills que ara mateix estan vivint moltes dones ucraïneses que estan embarassades i no saben què passarà amb elles i amb les criatures que estan gestant.

Aquesta és una dimensió d’aquesta nova guerra a Europa que no s’analitza des de cap perspectiva que no siga la feminista que denuncia aquestes pràctiques comercials que són, de nou, explotació de les dones. En aquest cas, reproductiva.

Les dones, una vegada més, les que pitjor part s’emporten a les guerres. El patriarcat, de nou, les fa servir com a matèria primera per a un gran negoci per a les agències. Però quan esclata la guerra, són elles, les dones, les que han de pagar les conseqüències.

Terriblement cert perquè està passant ara mateix. Solucions? Per a què?, només són dones que «lliurement» han decidit fer-ho. Neoliberalisme en estat pur.

Patriarcat i capitalisme, una terrible aliança per a les dones empobrides del món...