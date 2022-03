DR. ALBERTO SOLER MONTAGUD

Miembro de la Asoc. Esp. de

Psiquiatría Privada

Miembro Extraordinario de la Soc. de

Psiquiatría de la Comunidad Valenciana

Colegiado 46 07490

Señor Pablo Casado, nada mas finalizar su intervención de despedida en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de febrero, decidí escribirle una carta que, finalmente, he postergado hasta hoy, más que nada porque preferí dar tiempo para que se enfriara la noticia y los ánimos se templaran..

Ahora, con bastante más perspectiva, sigo sin encontrar sentido a que los mismos diputados que el día anterior le dejaron en la estacada con un goteo de deserciones en cadena, le aplaudieran con fervor, incluso puestos en pie, cuando acabó de leer un texto sin duda fue planificado milimétricamente con la intención de aportar algo de dignidad a su funesto adiós, tras el cual, se levantó de su escaño, bajó la escalerilla y salió del hemiciclo escoltado por sus tres únicos fieles, a saber, Pablo Montesinos, González Terol y Ana Beltrán.

Me sorprendió escucharle decir en su parlamento: «…entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros, todo para servir a España y a la causa de la libertad.», tanto que me pregunté que es lo que intentaba transmitir en su disertación aludiendo al respeto a los adversarios y entrega a los compañeros. Y aun más me costó reconocer que fuera usted quien pronunciara esas palabras, precisamente por las muchas veces que ha denigrado con lacerantes injurias a sus oponentes en el hemiciclo. ¿Tanto le ha cambiado el talante como consecuencia de su infortunio, que se atreve a hablar de respeto cuando en lo que llevamos de legislatura ha ejercido una oposición agresiva, belicosa, obstructiva e incluso antipatriótica, denigrando a un Gobierno al que ha tenido la osadía cuestionar su legitimidad?

Señor Casado, nada mas lejos de mi intención que hacer leña del árbol caído en que usted se ha convertido. No sopesaré las circunstancias que le han precipitado al fracaso, ni tampoco opinaré sobre el tiro por la culata que le ha supuesto una estrategia que, quien sabe si fue concebida por quienes, deliberadamente, pusieron en sus manos una pistola defectuosa.

Aunque al dirigirme a usted lo haga sin acritud y le desee lo mejor en el plano personal, al igual que le expresó el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados, me es difícil olvidar la oposición agresiva y beligerante, a veces incluso grosera, con la que ha fustigado al Gobierno en esta primera mitad de legislatura. Ha jugado usted con fuego al bloquear a las instituciones, al poner obstáculos para la llegada a nuestro país de unos fondos que nos corresponden a todos, y no digamos al desprestigiar a un gobierno al que tantas veces ha calificado de ilegítimo. Es obvio que no le asesoraron bien, que no le advirtieron que tan ardorosa estrategia ponía en evidencia su endeblez como estadista y también su incompetencia para presidir algún día el gobierno de España y poder volar en un trirreactor Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española.

Pero retomando su discurso de despedida, estoy convencido de que cuando dijo: «respeto a los compañeros» había mucho de retintín y de reproche camuflado en sus palabras. Que error señor Casado, que inmenso error el suyo al caer en la trampa de denunciar las comisiones que cobró el hermano de la presidenta Ayuso a cuenta de una partida de mascarillas. ¿Cómo se le ocurrió iniciar una absurda cruzada para luchar contra la corrupción que penaliza al partido que hasta ahora ha liderado? ¿Cómo se le ocurrió emprender una maniobra de acoso y derribo para dejar fuera de combate a una adversaria, la señora Ayuso, con mucho más apoyo, recursos y sobre todo carisma y aceptación popular que usted?

Cuanto mal le han hecho quienes le animaron a actuar de ese modo. ¿Acaso no sabía usted que en ciertos grupos de poder donde se delinque con frecuencia, una delación que destapa un asunto turbio es considerada como traición y siempre pagan las consecuencias quienes se saltan la regla de oro del código de honor y el silencio? Que inocente ha sido usted al no percatarse de que todo el PP —incluido el Mesías Feijoo— se centró en ir en su contra, mientras que nadie se atrevió a hablar de la presunta corrupción que podría dañar la imagen de la presidenta Ayuso. ¿Y por qué nadie le apoyó en su denuncia a la corrupción? Sencillamente porque esos son temas que no se tratan en público, sino en la intimidad de la hermandad, el gremio o el partido, es decir, en famiglia y con discreción.

En fin señor Casado, no le molestaré más. Me despido reiterándole mis mejores deseos para que todo le vaya bien en el plano personal, y si me lo permite, me tomaré la licencia de recomendarle que sea usted lo más cauto posible al elegir a sus nuevas compañías cuando reconduzca su vida y emprenda una nueva actividad. Nunca olvide que ser ambicioso, y a la vez pardillo y confiado puede ser muy peligroso.