Tenía Vladimir Putin el proyecto de acabar con la existencia de Ucrania como estado soberano e independiente? Es más que presumible que rondara por su imperial sesera un rotundo: ¡Delenda est Ucrania! antes de 2014, cuando ocupó Crimea e incrementó la ayuda a las milicias pro-rusas del Dombás. Repasemos su trayectoria. Putin, exdirigente del KGB soviético, lleva más de veinte años instalado en el Kremlin como Presidente del estado ruso. Apareció en el escenario político en los inicios del siglo XXI para suceder a un inestable Boris Yeltsin en la Presidencia a punto de perder territorios como Armenia, Azerbaiyán o Georgia y en plena guerra de Chechenia. Muy pronto, Putin se convertiría en el caudillo del ultranacionalismo panruso, en un ejemplo de «firmeza» para políticos, sectas e incluso partidos de corte nacional-populista.

Y es que Putin reúne en su perfil lo «mejor» de Hitler y de Stalin. Pese a su formación en la patria del «socialismo real» viene demostrando que es un político amén de inteligente, frio y calculador; representante empoderado para acabar con el homo sovieticus. En sus delirios de grandeza, dignos de los tiempos de Pedro I el Grande, cree llegada la hora de recomponer lo que fuera el imperio soviético desintegrado en 1991. Pretende, por un lado, la restauración de los escenarios de la Guerra Fría y, por otro, la vuelta a las fronteras pactadas en 1946 tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial.

Lo primero lo ha conseguido con creces tras la ofensiva y parcial ocupación militar de Ucrania. ¿Una vuelta atrás en la historia mundial? ¿Una anomalía histórica de grandes dimensiones? Sin duda. Una vieja partida de ajedrez en la que Occidente parecía haber ganado sin necesidad de llegar al jaque mate. Pero el juego ha estado detenido por mucho tiempo, adormecido por el estado del bienestar y la democracia liberal y Putin, al que las potencias occidentales no prestaron la debida atención, se ha ido posicionando en el tablero dispuesto a recuperar lo perdido e incluso amenazar a sus adversarios. Con la invasión de Ucrania la iniciativa es suya…

Lo segundo devolvernos a las fronteras de 1946 entra en el terreno de lo impredecible, de lo escasamente probable pero no de lo imposible. Para frenar a Putin debe producirse una enérgica reacción estadounidense y de la Unión Europea que están por llegar, así como la contestación interna del pueblo ruso contra sus dirigentes y la resistencia de los ucranianos desde una guerra de guerrillas. Las potencias occidentales, por el momento, permanecen ancladas en su política de sanciones económicas y descartan la intervención militar. El miedo a la guerra nuclear que duraría menos de lo que canta un gallo, guarda la viña.

Parece obvio que si las tropas de la OTAN o de cualquier potencia occidental penetran en territorios controlados por Moscú estaremos abocados a una situación similar a la de la crisis de los misiles en Cuba (1962). Volverían las esperpénticas secuencias de las amenazas entre Kennedy y Jruschev, del rugir de los superbombarderos cargados de bombas nucleares que tan bien retrato Stanley Kubrick en su genial Dr. Strangelove. El zapato del viejo inquisidor comunista esta olvidado. En su lugar aparece la fusta de Putin, el jinete del odio nacional-populista ruso.

La historia, sin embargo, no se repite. Nos enseña lo que hay de similar y evitable en el pasado, nos advierte de lo que parece inevitable. Y si algo parece inevitable a día de hoy, es la guerra, cuyo pórtico en Ucrania, estamos viviendo. La gran mayoría de lo habitantes de este mundo deseamos que se detenga sin vernos expuestos a males mayores. Pero la guerra, cabe insistir, es una constante histórica universal. Margaret MacMillan nos recuerda: «La guerra no sería posible sin nuestra predisposición a matar». Personalmente no conozco a nadie que deseara la guerra en Ucrania ni en otros lugares donde lleva enquistada hace años. Podemos persistir en la creencia de que las guerras se habían acabado para siempre, pero mientras existan odios irracionales y minorías capaces de matarse seremos carne de bomba y cañón.

Putin es maestro en desinformación, hacedor de bulos al frente de una maquinaria bien engrasada por ciber-espías que ayudaron a Donald Trump a ganar unas elecciones decisivas. Agentes extremadamente expertos en envenenamientos contra políticos de la oposición y periodistas que son asesinados o incapacitados como Anna Politkovskáia, cuyo delito al contar la guerra en Chechenia no era sino reclamar respeto por los derechos humanos.

En su libro El fin del «Homo siviéticus» Svetlana Aleksiévich deja certeros apuntes de la desnortada Rusia postsoviética premonitorios del tiempo presente en el qué sin salir del Coronavirus, nos enfrentamos a una ciberguerra con bombas que pueden degenerar en el holocausto nuclear. Queden para la reflexión estas frases de una una mujer corriente que trasmite los rumores de la calle:

«Los años de Putin han sido [están siendo] sombríos, grises, brutales, con aires de vieja Cheká, sólidos, glamurosos, imperiales, ortodoxos…

Rusia fue siempre un imperio (…) somos algo más que un país muy grande.

Occidente todavía teme a Rusia…

Y todos necesitan de nuestros recursos naturales, especialmente Europa».

¿Cómo detener esta guerra sin morir en el intento? Fracasada la diplomacia, la resistencia debe imponerse y el diálogo tener la última palabra.